13 марта 2019

Собчак решилась рассказать всю правду о разводе с Виторганом. ВИДЕО

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 02:41
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Public talk с Ксенией Собчак. Екатеринбург, собчак ксения
Ксения Собчак станет гостьей очередного шоуФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая, экс-кандидат в президенты Ксения Собчак намерена рассказать о своих отношения с экс-супругом Максимом Виторганом. В субботу, 16 марта, на НТВ выйдет программа Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» с участием Собчак.

Анонс программы на своей странице в Instagram выложила Кудрявцева.

Собчак, судя по которкому видео, готова рассказать обо всем, что связывало ее с актером. Этому в программе будет посвящена целая рубкика: «О чем молчат Виторганы». Кроме того, Лера Кудрявцева спросила за что ей было стыдно и как Собчак зарабатывает себе на жизнь.

Ранее Максим Виторган и Ксения Собчак объявили в соцсети о своем разводе. При этом они отметили, что не собираются делить имущество и ребенка. В Instagram большая часть пользователей обвинила в случившемся саму Собчак.

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