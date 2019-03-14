Телеведущая, экс-кандидат в президенты Ксения Собчак намерена рассказать о своих отношения с экс-супругом Максимом Виторганом. В субботу, 16 марта, на НТВ выйдет программа Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» с участием Собчак.
Анонс программы на своей странице в Instagram выложила Кудрявцева.
Собчак, судя по которкому видео, готова рассказать обо всем, что связывало ее с актером. Этому в программе будет посвящена целая рубкика: «О чем молчат Виторганы». Кроме того, Лера Кудрявцева спросила за что ей было стыдно и как Собчак зарабатывает себе на жизнь.
Ранее Максим Виторган и Ксения Собчак объявили в соцсети о своем разводе. При этом они отметили, что не собираются делить имущество и ребенка. В Instagram большая часть пользователей обвинила в случившемся саму Собчак.