Появились детали гибели уральского солдата в Армении

Российский военный мог умереть из-за оторвавшегося тромба Фото: Анна Майорова © URA.RU

Смерть 23-летнего солдата, скончавшегося в армянском городе Гюмри, не была насильственной. Об этом изданию «Подъем» рассказал сослуживец погибшего.

У военнослужащего оторвался тромб. «Скорая не смогла его спасти», — сообщает издание.

На данный момент командование 102-й российской военной базы, в которой служил погибший военнослужащий, ведет расследование и выявляет причины происшествия.

Ранее следственный комитет Армении заявил, что в Гюмри найдено тело российского военного. Следователи предположили, что солдат умер насильственной смертью, так как на его теле были обнаружены порезы. Позже telegram-канал LIFE SHOT рассказал, что погибший военнослужащий родом из Курганской области.