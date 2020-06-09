Деньги — не основная причина ухода из «Уральских пельменей», сказала Юлия Михалкова Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова заявила, что ушла из юмористического коллектива из-за «любви к творчеству». По ее словам, она хотела профессионального роста.

«В „Пельменях“ было классно, но хотелось профессионального роста, новых впечатлений и амбициозных творческих задач, покорения новых высот», — сказала Михалкова в интервью изданию PeopleTalk. Кроме того, она опровергла слухи о том, что ушла из шоу из-за неразделенной любви к Дмитрию Брекоткину. Также артистка добавила, что деньги — это только 5% ее ухода, и назвала эту причину «одной из капель, которая переполнила бокал».

В октябре прошлого года «Уральские пельмени» официально подтвердили URA.RU, что Юлия Михалкова покинула команду и занимается собственными проектами, переехав в Москву. Как признались некоторые участники проекта, Михалкова покинула коллектив, потому что внешность для нее стала превыше работы. Также в «Уральских пельменях» заявили, что не страдали после ухода Михалковой из шоу.

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