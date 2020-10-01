В России изменили правила ипотеки для семей с детьми

Ипотечный кредит для заемщиков, использующих средства материнского капитала, можно оформить без обязательного первого взноса. Такую опцию для клиентов презентовал ВТБ.
«ВТБ упростил оформление ипотеки для заемщиков с материнским капиталом, отменив для них обязательное требование к размеру первоначального взноса», — сообщили в пресс-службе финансовой организации. Данное нововведение распространяется как на первичный, так и на вторичный рынок недвижимости.
Для оформления такой ипотеки достаточно, чтобы размер материнского капитала не был ниже 10% от стоимости приобретаемого жилья. В противном случае заемщику нужно будет доплатить недостающую сумму.
В апреле этого года банк также упростил процедуру оформления ипотеки за счет материнского капитала. В настоящее время для подачи заявления требуется лишь паспорт и СНИЛ. Остальные документы для отправки в ПФР финансовая организация подготовит сама.
Подписывайтесь на URA.RU в