В России изменили правила ипотеки для семей с детьми

Банк отменил обязательный в таких случаях первый взнос Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Ипотечный кредит для заемщиков, использующих средства материнского капитала, можно оформить без обязательного первого взноса. Такую опцию для клиентов презентовал ВТБ.

«ВТБ упростил оформление ипотеки для заемщиков с материнским капиталом, отменив для них обязательное требование к размеру первоначального взноса», — сообщили в пресс-службе финансовой организации. Данное нововведение распространяется как на первичный, так и на вторичный рынок недвижимости.

Для оформления такой ипотеки достаточно, чтобы размер материнского капитала не был ниже 10% от стоимости приобретаемого жилья. В противном случае заемщику нужно будет доплатить недостающую сумму.

В апреле этого года банк также упростил процедуру оформления ипотеки за счет материнского капитала. В настоящее время для подачи заявления требуется лишь паспорт и СНИЛ. Остальные документы для отправки в ПФР финансовая организация подготовит сама.