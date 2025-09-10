Камала Харрис раскритиковала Байдена за одно его решение

Харрис раскритиковала Джо Байдена за решение баллотироваться на второй срок
Харрис раскритиковала Байдена за желание баллотироваться на второй срок
Харрис раскритиковала Байдена за желание баллотироваться на второй срок

Кандидат в президенты США на выборах 2024 года и бывший вице-президент Камала Харрис впервые открыто раскритиковала решение экс-главы США Джо Байдена баллотироваться на второй срок. Об этом стало известно из отрывка ее мемуаров «107 дней». По словам Харрис, судьбоносный выбор был сделан Байденом и его супругой Джилл без учета мнения ближайших соратников, что она назвала «безрассудством».

«Все говорили, что это решение Джо и Джилл (жена Байдена — прим. URA.RU)<...> Оглядываясь назад, я думаю, что это было безрассудно. Ставки были слишком высоки. Это не то решение, которое можно оставлять на откуп эго и амбициям отдельного человека», — говорится в опубликованном фрагменте книги. Текст опубликовал журнал The Atlantic.

В марте 2025 года Джо Байден официально заявил о планах участвовать в президентских выборах 2024 года, вновь выдвинув Камалу Харрис на пост вице-президента. Однако после настойчивых призывов в демпартии он вышел из президентской гонки.

