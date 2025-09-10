Камала Харрис раскритиковала Байдена за одно его решение

Кандидат в президенты США на выборах 2024 года и бывший вице-президент Камала Харрис впервые открыто раскритиковала решение экс-главы США Джо Байдена баллотироваться на второй срок. Об этом стало известно из отрывка ее мемуаров «107 дней». По словам Харрис, судьбоносный выбор был сделан Байденом и его супругой Джилл без учета мнения ближайших соратников, что она назвала «безрассудством».
«Все говорили, что это решение Джо и Джилл (жена Байдена — прим. URA.RU)<...> Оглядываясь назад, я думаю, что это было безрассудно. Ставки были слишком высоки. Это не то решение, которое можно оставлять на откуп эго и амбициям отдельного человека», — говорится в опубликованном фрагменте книги. Текст опубликовал журнал The Atlantic.
В марте 2025 года Джо Байден официально заявил о планах участвовать в президентских выборах 2024 года, вновь выдвинув Камалу Харрис на пост вице-президента. Однако после настойчивых призывов в демпартии он вышел из президентской гонки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.