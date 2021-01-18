Танкер НОВАТЭКа получил поломку при проходе по Севморпути

Ледовой танкер «Николай Евгенов» получил повреждение ходовой части при проходе Севморпути. Об этом журналистам сообщили знакомые с ситуацией источники.
«<…> судно заметно снизило скорость движения, которая порой падала до трех узлов. <…> это связано с отказом одного из трех азиподов (двигательных установок)», — пишет «
В настоящее время корабль проходит Берингов пролив со скоростью семь узлов и прибудет в порт назначения 28 января. «Николай Евгенов» вышел с грузом СПГ вслед за «Кристоф де Маржери», с разницей в сутки. В этом году НОВАТЭК решил отправить газовозы по Севморпути на восток без сопровождения ледокола.
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