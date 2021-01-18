Танкер НОВАТЭКа получил поломку при проходе по Севморпути

Танкер «Николай Евгенов» повредил ходовую часть при прохождении Севморпути (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Ледовой танкер «Николай Евгенов» получил повреждение ходовой части при проходе Севморпути. Об этом журналистам сообщили знакомые с ситуацией источники.

«<…> судно заметно снизило скорость движения, которая порой падала до трех узлов. <…> это связано с отказом одного из трех азиподов (двигательных установок)», — пишет « Коммерсант» ссылаясь на собственные источники. По предварительным данным, проблемы возникли с центральной двигательной установкой и, скорее всего, по программной части, так что потребуется помощь сервисного инженера. Если же речь пойдет о замене азипода, то танкер простоит в доке около месяца.

В настоящее время корабль проходит Берингов пролив со скоростью семь узлов и прибудет в порт назначения 28 января. «Николай Евгенов» вышел с грузом СПГ вслед за «Кристоф де Маржери», с разницей в сутки. В этом году НОВАТЭК решил отправить газовозы по Севморпути на восток без сопровождения ледокола.