Число новых зараженных коронавирусом снова начало расти

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Жители столицы в режиме пандемии. Москва, маска, человек, прохожий, человек в маске, коронавирус, прохожий в маске, ковид, пандемия коронавируса, пандемия
Уже более 3, 2 млн россиян переболели коронавирусом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки выявили 19 138 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее их было 17 741. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки скончались 575 человек, выздоровели еще 26 775. Всего с начала пандемии в РФ выявлено 3 793 810 случаев COVID-19, 71 651 умер от болезни, 3 229 258 зараженных победили вирус.

Больше всего новых зараженных в Москве (2 897). На второй строчке Санкт-Петербург (+2 128). Третье место досталось Московской области (+939).

В регионах УрФО больше всего новых случаев обнаружено в Свердловской области — 369. В Пермском крае —288 заболевших. В Челябинской области выявили 285 случаев, а в ХМАО — 188. В Тюменской области заболели 148 жителей. В Курганской области выявили 98 инфицированных. Меньше всего заболевших в ЯНАО —.71

Пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. В России ограничения могут быть сняты уже к лету, считает сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов. Мэр Москвы Сергей Собянин уже начал смягчать их в столице, пишет «Утро.ру». Речь идет об удаленной работе и работе ночных заведений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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