Число новых зараженных коронавирусом снова начало расти

В России за последние сутки выявили 19 138 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее их было 17 741. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки скончались 575 человек, выздоровели еще 26 775. Всего с начала пандемии в РФ выявлено 3 793 810 случаев COVID-19, 71 651 умер от болезни, 3 229 258 зараженных победили вирус.
Больше всего новых зараженных в Москве (2 897). На второй строчке Санкт-Петербург (+2 128). Третье место досталось Московской области (+939).
В регионах УрФО больше всего новых случаев обнаружено в Свердловской области — 369. В Пермском крае —288 заболевших. В Челябинской области выявили 285 случаев, а в ХМАО — 188. В Тюменской области заболели 148 жителей. В Курганской области выявили 98 инфицированных. Меньше всего заболевших в ЯНАО —.71
Пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. В России ограничения могут быть сняты уже к лету, считает сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов. Мэр Москвы Сергей Собянин уже начал смягчать их в столице, пишет «
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