01 декабря 2021

Минэкономразвития: ВВП в России в октябре вырос на 4,9%

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В Минэкономразвития РФ сообщили о росте ВВП Фото:

Уровень валового внутреннего продукта (ВВП) в октябрь 2021 года вырос на 4,9% в годовом выражении. Об этом сообщили аналитики Минэкономразвития в опубликованном докладе «Картина деловой активности».

«ВВП в октябре продолжил рост. К сентябрю экономика выросла на 0,8% м/м (в августе — 0,5% м/м со снятой сезонностью). В годовом выражении прирост ВВП в октябре, по оценке, составил 4,9% г/г (после 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), по итогам января- октября — 4,6% г/г.», — отметили экономисты, сообщает ТАСС.

По их оценкам, большой вклад в увеличение ВВП внесли добыча полезных ископаемых, где продолжает восстанавливаться ОПЕК+ в условиях планового ослабления ограничений; рост добычи газа; и торговля, что связано с ростом экспортных поставок на фоне роста мировых цен. Центральный Банк России прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 4,0-4,5% в 2021 году.

Экономисты Всемирного банка предрекли снижение ВВП и уровня благосостояния России к 2050 году. Это произойдет при переходе РФ с нефтяной экономики на «зеленую».

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© Служба новостей «URA.RU»
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