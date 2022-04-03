В Челябинске закрывается магазин российских дизайнеров

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В Челябинске закрывается один из магазинов Loft28 Фото:

В центре Челябинска на улице Советской закрывается магазин Loft28. Это заведение специализируется на продаже товаров от дизайнеров России и ближнего зарубежья. Вторая торговая точка, на улице Лесопарковой, продолжит работу.

«Магазин на Советской, 67 завершает свою работу по этой локации и по случаю закрытия мы решили сделать большую распродажу. Наше пространство на Лесопарковой, 5к2 продолжит работать, как и прежде», — говорится в объявлении на официальной странице Loft28 во «ВКонтакте».

Магазин этой сети специализируются на продаже одежды, аксессуаров и косметики молодых брендов. Сеть начала работу девять лет назад. Закрытие торговой точки на улице Советской в Челябинске основатель Loft28 Кристина Назарова объяснила изданию «74.ру» необходимостью оптимизации расходов.

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В центре Челябинска на улице Советской закрывается магазин Loft28. Это заведение специализируется на продаже товаров от дизайнеров России и ближнего зарубежья. Вторая торговая точка, на улице Лесопарковой, продолжит работу. «Магазин на Советской, 67 завершает свою работу по этой локации и по случаю закрытия мы решили сделать большую распродажу. Наше пространство на Лесопарковой, 5к2 продолжит работать, как и прежде», — говорится в объявлении на официальной странице Loft28 во «ВКонтакте». Магазин этой сети специализируются на продаже одежды, аксессуаров и косметики молодых брендов. Сеть начала работу девять лет назад. Закрытие торговой точки на улице Советской в Челябинске основатель Loft28 Кристина Назарова объяснила изданию «74.ру» необходимостью оптимизации расходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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