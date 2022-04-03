В Челябинске закрывается магазин российских дизайнеров

В Челябинске закрывается один из магазинов Loft28 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Челябинска на улице Советской закрывается магазин Loft28. Это заведение специализируется на продаже товаров от дизайнеров России и ближнего зарубежья. Вторая торговая точка, на улице Лесопарковой, продолжит работу.

«Магазин на Советской, 67 завершает свою работу по этой локации и по случаю закрытия мы решили сделать большую распродажу. Наше пространство на Лесопарковой, 5к2 продолжит работать, как и прежде», — говорится в объявлении на официальной странице Loft28 во «ВКонтакте».

Магазин этой сети специализируются на продаже одежды, аксессуаров и косметики молодых брендов. Сеть начала работу девять лет назад. Закрытие торговой точки на улице Советской в Челябинске основатель Loft28 Кристина Назарова объяснила изданию «74.ру» необходимостью оптимизации расходов.