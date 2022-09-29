Путин включил прокуроров в состав призывных комиссий 29 сентября 2022 в 23:16 Размер текста - 17 + Путин поручил прокурорам контролировать призыв в рамках частичной мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В состав призывных комиссий, функционирующих в рамках частичной мобилизации, включены прокуроры, их задача — оперативно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза заявил президент России Владимир Путин. «По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней», — заявил Путин. Выступление президента транслировалось на телеканале «Россия 24». Приказ о частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек. Точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. В некоторых субъектах федерации жители сталкиваются с ошибками во время частичной мобилизации. Глава государства напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться с каждой из жалоб. В состав призывных комиссий, функционирующих в рамках частичной мобилизации, включены прокуроры, их задача — оперативно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза заявил президент России Владимир Путин. «По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней», — заявил Путин. Выступление президента транслировалось на телеканале «Россия 24». Приказ о частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек. Точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. В некоторых субъектах федерации жители сталкиваются с ошибками во время частичной мобилизации. Глава государства напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться с каждой из жалоб. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям