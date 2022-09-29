29 сентября 2022

Путин включил прокуроров в состав призывных комиссий

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин поручил прокурорам контролировать призыв в рамках частичной мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

В состав призывных комиссий, функционирующих в рамках частичной мобилизации, включены прокуроры, их задача — оперативно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза заявил президент России Владимир Путин.

«По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней», — заявил Путин. Выступление президента транслировалось на телеканале «Россия 24».

Приказ о частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек. Точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. В некоторых субъектах федерации жители сталкиваются с ошибками во время частичной мобилизации. Глава государства напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться с каждой из жалоб.

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В состав призывных комиссий, функционирующих в рамках частичной мобилизации, включены прокуроры, их задача — оперативно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза заявил президент России Владимир Путин. «По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней», — заявил Путин. Выступление президента транслировалось на телеканале «Россия 24». Приказ о частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек. Точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. В некоторых субъектах федерации жители сталкиваются с ошибками во время частичной мобилизации. Глава государства напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться с каждой из жалоб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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