Путин включил прокуроров в состав призывных комиссий

В состав призывных комиссий, функционирующих в рамках частичной мобилизации, включены прокуроры, их задача — оперативно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза заявил президент России Владимир Путин.
«По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней», — заявил Путин. Выступление президента транслировалось на телеканале «Россия 24».
Приказ о частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек. Точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. В некоторых субъектах федерации жители сталкиваются с ошибками во время частичной мобилизации. Глава государства напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться с каждой из жалоб.
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В состав призывных комиссий, функционирующих в рамках частичной мобилизации, включены прокуроры, их задача — оперативно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза заявил президент России Владимир Путин. «По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней», — заявил Путин. Выступление президента транслировалось на телеканале «Россия 24». Приказ о частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек. Точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. В некоторых субъектах федерации жители сталкиваются с ошибками во время частичной мобилизации. Глава государства напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться с каждой из жалоб.