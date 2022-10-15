Мама добровольца из ЯНАО сообщила об обеспечении мобилизованных в Тюмени. Видео

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Открытие военного учебного центра в КГУ. Курган, курсанты, армия, военные, солдаты, призывники, призывной пункт, военное училище, студенты, срочники, военный учебный центр, учебка, учебная часть
Мобилизованные и добровольцы из ЯНАО практически ни в чем не нуждаются Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мама добровольца из Салехарда (ЯНАО) посетила своего сына в учебном центре в Тюмени. Своими впечатлениями она поделилась на видео, опубликованном в группе «Медиацентр Салехард» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ребята все в хорошем настроении, все одеты, практически ни в чем не нуждаются. Есть и нательное белье, и берцы, ну все, что необходимо. Власти округа, города помогли материально и морально», — рассказала она.

Ее сын пришел на призывной пункт не дожидаясь повестки. Такое решение он принял, чтобы поддержать мобилизованного друга.

Ранее URA.RU рассказало, что из ЯНАО отправили фляжки и котелки мобилизованным землякам. Закупкой товаров занимался активист из Тарко-Сале Алексей Шевцов.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.

Видео: «Медиацентр Салехард», ВК

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Мама добровольца из Салехарда (ЯНАО) посетила своего сына в учебном центре в Тюмени. Своими впечатлениями она поделилась на видео, опубликованном в группе «Медиацентр Салехард» в социальной сети «ВКонтакте». «Ребята все в хорошем настроении, все одеты, практически ни в чем не нуждаются. Есть и нательное белье, и берцы, ну все, что необходимо. Власти округа, города помогли материально и морально», — рассказала она. Ее сын пришел на призывной пункт не дожидаясь повестки. Такое решение он принял, чтобы поддержать мобилизованного друга. Ранее URA.RU рассказало, что из ЯНАО отправили фляжки и котелки мобилизованным землякам. Закупкой товаров занимался активист из Тарко-Сале Алексей Шевцов. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима. Видео: «Медиацентр Салехард», ВК
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