Британцы высмеяли условия Байдена к Путину по переговорам на Украине

03 декабря 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Британцы раскритиковали Джо Байдена из-за его заявлений по поводу переговоров с РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели Daily Mail жестко раскритиковали президента США Джо Байдена, который накануне заявил, что диалог с Россией может состояться при условии предварительных консультаций с НАТО. Они призвали не доверять американскому лидеру. «Президент России Владимир Путин не должен зря терять время на [президента США Джо] Байдена», — уверен AverageJane. Читатель ежедневной газеты Daily Mail намекнул на то, что американскому президенту не стоит доверять. «Байден заранее поставил Москве неприемлемые условия», — отметил другой посетитель сайта. По его словам власти США разыгрывают комедию такими заявлениями. «Президент США не хочет мира на Украине. Даже упрямый неонацист видит это», — написал пользователь под никнеймом Samsath. Он подчеркнул, что политика, которую ведет Вашингтон по Украине, подтверждает нежелание Штатов решить спор мирным путем. «Байдену нужно перестать быть таким высокомерным и навязывать свою волю. Он должен договориться», — считает La Pasionaria. По его словам, американский лидер устроил «спектакль» в котором он не намерен оказывать содействие для прекращения конфликта на Украине, «который США разжигают с 2014 года». Ранее Байден заявил о готовности вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры о завершении спецоперации на Украине. Однако он уточнил, что контакты могут состояться при условии предварительных консультаций с альянсом, но не на самостоятельной основе со стороны Вашингтона, передает МК. Позже в Белом доме заявили, что Байден пока не готов к переговорам с РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели Daily Mail жестко раскритиковали президента США Джо Байдена, который накануне заявил, что диалог с Россией может состояться при условии предварительных консультаций с НАТО. Они призвали не доверять американскому лидеру. «Президент России Владимир Путин не должен зря терять время на [президента США Джо] Байдена», — уверен AverageJane. Читатель ежедневной газеты Daily Mail намекнул на то, что американскому президенту не стоит доверять. «Байден заранее поставил Москве неприемлемые условия», — отметил другой посетитель сайта. По его словам власти США разыгрывают комедию такими заявлениями. «Президент США не хочет мира на Украине. Даже упрямый неонацист видит это», — написал пользователь под никнеймом Samsath. Он подчеркнул, что политика, которую ведет Вашингтон по Украине, подтверждает нежелание Штатов решить спор мирным путем. «Байдену нужно перестать быть таким высокомерным и навязывать свою волю. Он должен договориться», — считает La Pasionaria. По его словам, американский лидер устроил «спектакль» в котором он не намерен оказывать содействие для прекращения конфликта на Украине, «который США разжигают с 2014 года». Ранее Байден заявил о готовности вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры о завершении спецоперации на Украине. Однако он уточнил, что контакты могут состояться при условии предварительных консультаций с альянсом, но не на самостоятельной основе со стороны Вашингтона, передает МК. Позже в Белом доме заявили, что Байден пока не готов к переговорам с РФ.