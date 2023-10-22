Соратница экс-главы Прикамья Гилязова: в Израиле нет проблем с продовольствием

22 октября 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Продукты нуждающимся в Израиле развозят волонтеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Население Израиля практически не испытает проблем с продовольствием из-за войны в секторе Газа. Об этом рассказала эмигрировавшая в страну бывший вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. В июле прошлого года она ушла с поста, который занимала с 2017 года, и покинула Россию. «В Израиле проблем с продовольствием практически нет. Такой вопрос присутствует на юге страны, где пожилые люди не могут быстро сбегать в магазин и стараются не выходить из дома. Проблема быстро решается — в стране есть масса волонтеров, которые готовят еду, собирают посылки и развозят по указанным адресам», — пояснила Елена Гилязова в интервью РБК. По словам экс-чиновницы Прикамья, воздушные тревоги в регионе, где она сейчас проживает, бывают пару раз в день. С момента сигнала и до момента, когда население должно быть в безопасном помещении, есть полторы минуты. Для сравнения, на юге Израиля время перемещения в безопасное место составляет 15 секунд, подчеркнула Гилязова. Продолжительный конфликт на Ближнем Востоке разгорелся с новой силой 7 октября. После массированного обстрела участники палестинской группировки ХАМАС зашли в приграничные районы на юге еврейского государства. Следом Израиль объявил о старте контртеррористической операции «Железные мечи». Израильская армия с 10 октября контролирует южную границу сектора Газа. В США, которые поддерживают Иерусалим, заявили, что Израиль не намерен брать регион под свой контроль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Население Израиля практически не испытает проблем с продовольствием из-за войны в секторе Газа. Об этом рассказала эмигрировавшая в страну бывший вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. В июле прошлого года она ушла с поста, который занимала с 2017 года, и покинула Россию. «В Израиле проблем с продовольствием практически нет. Такой вопрос присутствует на юге страны, где пожилые люди не могут быстро сбегать в магазин и стараются не выходить из дома. Проблема быстро решается — в стране есть масса волонтеров, которые готовят еду, собирают посылки и развозят по указанным адресам», — пояснила Елена Гилязова в интервью РБК. По словам экс-чиновницы Прикамья, воздушные тревоги в регионе, где она сейчас проживает, бывают пару раз в день. С момента сигнала и до момента, когда население должно быть в безопасном помещении, есть полторы минуты. Для сравнения, на юге Израиля время перемещения в безопасное место составляет 15 секунд, подчеркнула Гилязова. Продолжительный конфликт на Ближнем Востоке разгорелся с новой силой 7 октября. После массированного обстрела участники палестинской группировки ХАМАС зашли в приграничные районы на юге еврейского государства. Следом Израиль объявил о старте контртеррористической операции «Железные мечи». Израильская армия с 10 октября контролирует южную границу сектора Газа. В США, которые поддерживают Иерусалим, заявили, что Израиль не намерен брать регион под свой контроль.