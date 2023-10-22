22 октября 2023

Соратница экс-главы Прикамья Гилязова: в Израиле нет проблем с продовольствием

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Продукты нуждающимся в Израиле развозят волонтеры Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Население Израиля практически не испытает проблем с продовольствием из-за войны в секторе Газа. Об этом рассказала эмигрировавшая в страну бывший вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. В июле прошлого года она ушла с поста, который занимала с 2017 года, и покинула Россию.

«В Израиле проблем с продовольствием практически нет. Такой вопрос присутствует на юге страны, где пожилые люди не могут быстро сбегать в магазин и стараются не выходить из дома. Проблема быстро решается — в стране есть масса волонтеров, которые готовят еду, собирают посылки и развозят по указанным адресам», — пояснила Елена Гилязова в интервью РБК.

По словам экс-чиновницы Прикамья, воздушные тревоги в регионе, где она сейчас проживает, бывают пару раз в день. С момента сигнала и до момента, когда население должно быть в безопасном помещении, есть полторы минуты. Для сравнения, на юге Израиля время перемещения в безопасное место составляет 15 секунд, подчеркнула Гилязова.

Продолжительный конфликт на Ближнем Востоке разгорелся с новой силой 7 октября. После массированного обстрела участники палестинской группировки ХАМАС зашли в приграничные районы на юге еврейского государства. Следом Израиль объявил о старте контртеррористической операции «Железные мечи». Израильская армия с 10 октября контролирует южную границу сектора Газа. В США, которые поддерживают Иерусалим, заявили, что Израиль не намерен брать регион под свой контроль.

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Население Израиля практически не испытает проблем с продовольствием из-за войны в секторе Газа. Об этом рассказала эмигрировавшая в страну бывший вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. В июле прошлого года она ушла с поста, который занимала с 2017 года, и покинула Россию. «В Израиле проблем с продовольствием практически нет. Такой вопрос присутствует на юге страны, где пожилые люди не могут быстро сбегать в магазин и стараются не выходить из дома. Проблема быстро решается — в стране есть масса волонтеров, которые готовят еду, собирают посылки и развозят по указанным адресам», — пояснила Елена Гилязова в интервью РБК. По словам экс-чиновницы Прикамья, воздушные тревоги в регионе, где она сейчас проживает, бывают пару раз в день. С момента сигнала и до момента, когда население должно быть в безопасном помещении, есть полторы минуты. Для сравнения, на юге Израиля время перемещения в безопасное место составляет 15 секунд, подчеркнула Гилязова. Продолжительный конфликт на Ближнем Востоке разгорелся с новой силой 7 октября. После массированного обстрела участники палестинской группировки ХАМАС зашли в приграничные районы на юге еврейского государства. Следом Израиль объявил о старте контртеррористической операции «Железные мечи». Израильская армия с 10 октября контролирует южную границу сектора Газа. В США, которые поддерживают Иерусалим, заявили, что Израиль не намерен брать регион под свой контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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