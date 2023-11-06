На границе Грузии и Южной Осетии накаляется обстановка из-за убийства

Премьер-министр Грузии Гарибашвили призвал ООН отреагировать на убийство грузина

Ранее гражданин Грузии был убит представителями Южной Осетии Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

Международное сообщество должно отреагировать на убийство гражданина Грузии представителями Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Данное событие может служить сигналом обострения конфликта между странами по примерно тому же сценарию, что и в 2008 году.

«Призываю международное сообщество дать соответствующую оценку и отреагировать на произошедшее», — высказался Ираклий Гарибашвили. Он также призвал властей Южной Осетии к сотрудничеству для поиска и наказания виновного. По словам Гарибашвили, убийство гражданина Грузии — тяжелейшее событие. Его слова приводит пресс-служба грузинского кабмина.

Пятидневная война в Грузии (в 2008 году) началась с обстрела столицы Южной Осетии, города Цхинваль. Основной целью для удара стала база российских миротворцев. В Грузии заявляли, что до этого Южная Осетия неоднократно обстреливала грузинские села на территории Цхинвальского региона. В интервью газете « Коммерсант » тогдашний премьер-министр Грузии Ладо Гургенидзе отметил, что цель операции — защита анклавов.

После этого в ситуацию вмешалась Россия. На сайте Кремля появилось сообщение с осуждением Грузии. Страна обвинялась в агрессии против мирных жителей и российских миротворцев.

За время войны погибли сотни мирных жителей с обеих сторон. Примерно такие же числа были среди погибших военных.

Спустя 14 лет Южная Осетия стала проситься в состав России. Президент страны Анатолий Бибилов заявлял, что объединение с РФ — это стратегическая цель.

Однако в 2023 году представители Южной Осетии убили гражданина Грузии. Тот сопротивлялся тому, чтобы его задержали, пишет ТАСС. Если число убийств станет более массовым, то, вероятно, в регионе может начаться новый конфликт.