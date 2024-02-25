На трасе Екатеринбург — Тюмень сузили дорогу из-за ДТП

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Движение автомобилей сузили в одну полосу Фото:

Автоинспекторы временно сузили в одну полосу трассу между Екатеринбургом и Тюменью из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«На 245 километре автодороги „Екатеринбург-Тюмень“ Тугулымского района произошло столкновение двух транспортных средств… Движение транспорта на данном участке временно организовано в одну полосу», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В результате ДТП пострадавших не оказалось.

На месте происшествия инспекторы организовали проверку. «Призываем автомобилистов к предельной бдительности на дорогах и выбору безопасной скорости», — добавили в ведомстве.

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Автоинспекторы временно сузили в одну полосу трассу между Екатеринбургом и Тюменью из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 245 километре автодороги „Екатеринбург-Тюмень“ Тугулымского района произошло столкновение двух транспортных средств… Движение транспорта на данном участке временно организовано в одну полосу», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В результате ДТП пострадавших не оказалось. На месте происшествия инспекторы организовали проверку. «Призываем автомобилистов к предельной бдительности на дорогах и выбору безопасной скорости», — добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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