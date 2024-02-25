На трасе Екатеринбург — Тюмень сузили дорогу из-за ДТП

Автоинспекторы временно сузили в одну полосу трассу между Екатеринбургом и Тюменью из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«На 245 километре автодороги „Екатеринбург-Тюмень“ Тугулымского района произошло столкновение двух транспортных средств… Движение транспорта на данном участке временно организовано в одну полосу», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В результате ДТП пострадавших не оказалось.
На месте происшествия инспекторы организовали проверку. «Призываем автомобилистов к предельной бдительности на дорогах и выбору безопасной скорости», — добавили в ведомстве.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.