На трасе Екатеринбург — Тюмень сузили дорогу из-за ДТП

25 февраля 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Движение автомобилей сузили в одну полосу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автоинспекторы временно сузили в одну полосу трассу между Екатеринбургом и Тюменью из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 245 километре автодороги „Екатеринбург-Тюмень“ Тугулымского района произошло столкновение двух транспортных средств… Движение транспорта на данном участке временно организовано в одну полосу», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В результате ДТП пострадавших не оказалось. На месте происшествия инспекторы организовали проверку. «Призываем автомобилистов к предельной бдительности на дорогах и выбору безопасной скорости», — добавили в ведомстве.

Автоинспекторы временно сузили в одну полосу трассу между Екатеринбургом и Тюменью из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 245 километре автодороги „Екатеринбург-Тюмень“ Тугулымского района произошло столкновение двух транспортных средств… Движение транспорта на данном участке временно организовано в одну полосу», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В результате ДТП пострадавших не оказалось. На месте происшествия инспекторы организовали проверку. «Призываем автомобилистов к предельной бдительности на дорогах и выбору безопасной скорости», — добавили в ведомстве.