Зеленский сменил начальника госохраны после жалоб офицеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Зеленский назначил нового главу управления госохраны Украины Фото:

Новый главой управления государственной охраны Украины назначен Алексей Морозов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Поводом для отстранения прежнего руководителя управления Максима Донца стали жалобы его сотрудников.

О жалобе офицеров Зеленскому ранее сообщило издание «Страна». Главной претензией сотрудников управления стало то, что Донец узурпировал власть и препятствует обеспечению охраны высшего руководства страны.

Предшественник Донца Сергей Рудь был отправлен в отставку 9 мая. Увольнение произошло через несколько дней после того, как СБУ сообщила о задержании двух полковников УГО, которые, по данным следствия, готовили покушение на президента Украины, глав ГУР и СБУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый главой управления государственной охраны Украины назначен Алексей Морозов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Поводом для отстранения прежнего руководителя управления Максима Донца стали жалобы его сотрудников. О жалобе офицеров Зеленскому ранее сообщило издание «Страна». Главной претензией сотрудников управления стало то, что Донец узурпировал власть и препятствует обеспечению охраны высшего руководства страны. Предшественник Донца Сергей Рудь был отправлен в отставку 9 мая. Увольнение произошло через несколько дней после того, как СБУ сообщила о задержании двух полковников УГО, которые, по данным следствия, готовили покушение на президента Украины, глав ГУР и СБУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...