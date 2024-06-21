Зеленский сменил начальника госохраны после жалоб офицеров

21 июня 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Зеленский назначил нового главу управления госохраны Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Новый главой управления государственной охраны Украины назначен Алексей Морозов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Поводом для отстранения прежнего руководителя управления Максима Донца стали жалобы его сотрудников. О жалобе офицеров Зеленскому ранее сообщило издание «Страна». Главной претензией сотрудников управления стало то, что Донец узурпировал власть и препятствует обеспечению охраны высшего руководства страны. Предшественник Донца Сергей Рудь был отправлен в отставку 9 мая. Увольнение произошло через несколько дней после того, как СБУ сообщила о задержании двух полковников УГО, которые, по данным следствия, готовили покушение на президента Украины, глав ГУР и СБУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый главой управления государственной охраны Украины назначен Алексей Морозов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Поводом для отстранения прежнего руководителя управления Максима Донца стали жалобы его сотрудников. О жалобе офицеров Зеленскому ранее сообщило издание «Страна». Главной претензией сотрудников управления стало то, что Донец узурпировал власть и препятствует обеспечению охраны высшего руководства страны. Предшественник Донца Сергей Рудь был отправлен в отставку 9 мая. Увольнение произошло через несколько дней после того, как СБУ сообщила о задержании двух полковников УГО, которые, по данным следствия, готовили покушение на президента Украины, глав ГУР и СБУ.