Рожин раскрыл, чем займутся ВС РФ после освобождения Мартыновки в Курской области

Рожин: ВС РФ после освобождения Мартыновки будет регулировать ситуацию в Суджах

10 августа 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

ВС РФ планируют стабилизировать ситуацию в Суджанском районе Курской области, заявил Борис Рожин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российская армия после освобождения Мартыновки в Курской области создает предпосылки для стабилизации ситуации в Суджанском районе. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «После освобождения Мартыновки, наши войска создают предпосылки для стабилизации Суджанского участка фронта», — написал Рожин в своем telegram-канале . Он добавил, что ВСУ будут пытаться сохранить свои позиции на западе Суджи, также они могут усилить давление к югу от города. Кроме того, военкор отметил, что ситуация в Курской области остается сложной. Однако появляются новые тенденции, которые в перспективе могут вести к срывам планов украинской армии. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что 10 августа ВС РФ освободили Мартыновку под Суджей. Однако в самой Курской области бои между российской армией и ВСУ продолжаются. В регионе был введен режим КТО, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия после освобождения Мартыновки в Курской области создает предпосылки для стабилизации ситуации в Суджанском районе. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «После освобождения Мартыновки, наши войска создают предпосылки для стабилизации Суджанского участка фронта», — написал Рожин в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ будут пытаться сохранить свои позиции на западе Суджи, также они могут усилить давление к югу от города. Кроме того, военкор отметил, что ситуация в Курской области остается сложной. Однако появляются новые тенденции, которые в перспективе могут вести к срывам планов украинской армии. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что 10 августа ВС РФ освободили Мартыновку под Суджей. Однако в самой Курской области бои между российской армией и ВСУ продолжаются. В регионе был введен режим КТО, передает «Национальная служба новостей».