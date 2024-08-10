Рожин раскрыл, чем займутся ВС РФ после освобождения Мартыновки в Курской области

Рожин: ВС РФ после освобождения Мартыновки будет регулировать ситуацию в Суджах
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ВС РФ планируют стабилизировать ситуацию в Суджанском районе Курской области, заявил Борис Рожин Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российская армия после освобождения Мартыновки в Курской области создает предпосылки для стабилизации ситуации в Суджанском районе. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.

«После освобождения Мартыновки, наши войска создают предпосылки для стабилизации Суджанского участка фронта», — написал Рожин в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ будут пытаться сохранить свои позиции на западе Суджи, также они могут усилить давление к югу от города.

Кроме того, военкор отметил, что ситуация в Курской области остается сложной. Однако появляются новые тенденции, которые в перспективе могут вести к срывам планов украинской армии.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что 10 августа ВС РФ освободили Мартыновку под Суджей. Однако в самой Курской области бои между российской армией и ВСУ продолжаются. В регионе был введен режим КТО, передает «Национальная служба новостей».

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Российская армия после освобождения Мартыновки в Курской области создает предпосылки для стабилизации ситуации в Суджанском районе. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «После освобождения Мартыновки, наши войска создают предпосылки для стабилизации Суджанского участка фронта», — написал Рожин в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ будут пытаться сохранить свои позиции на западе Суджи, также они могут усилить давление к югу от города. Кроме того, военкор отметил, что ситуация в Курской области остается сложной. Однако появляются новые тенденции, которые в перспективе могут вести к срывам планов украинской армии. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что 10 августа ВС РФ освободили Мартыновку под Суджей. Однако в самой Курской области бои между российской армией и ВСУ продолжаются. В регионе был введен режим КТО, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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