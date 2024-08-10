Рожин раскрыл, чем займутся ВС РФ после освобождения Мартыновки в Курской области

Российская армия после освобождения Мартыновки в Курской области создает предпосылки для стабилизации ситуации в Суджанском районе. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.
«После освобождения Мартыновки, наши войска создают предпосылки для стабилизации Суджанского участка фронта», — написал Рожин в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ будут пытаться сохранить свои позиции на западе Суджи, также они могут усилить давление к югу от города.
Кроме того, военкор отметил, что ситуация в Курской области остается сложной. Однако появляются новые тенденции, которые в перспективе могут вести к срывам планов украинской армии.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что 10 августа ВС РФ освободили Мартыновку под Суджей. Однако в самой Курской области бои между российской армией и ВСУ продолжаются. В регионе был введен режим КТО, передает «Национальная служба новостей».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Российская армия после освобождения Мартыновки в Курской области создает предпосылки для стабилизации ситуации в Суджанском районе. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «После освобождения Мартыновки, наши войска создают предпосылки для стабилизации Суджанского участка фронта», — написал Рожин в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ будут пытаться сохранить свои позиции на западе Суджи, также они могут усилить давление к югу от города. Кроме того, военкор отметил, что ситуация в Курской области остается сложной. Однако появляются новые тенденции, которые в перспективе могут вести к срывам планов украинской армии. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что 10 августа ВС РФ освободили Мартыновку под Суджей. Однако в самой Курской области бои между российской армией и ВСУ продолжаются. В регионе был введен режим КТО, передает «Национальная служба новостей».