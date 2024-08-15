Раненого тюменского военного обокрали в Екатеринбурге

15 августа 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Боец приехал с СВО по ранению, сильно выпил и лишился денег Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменского военнослужащего, который приехал в Екатеринбург в отпуск по ранению, обокрал неизвестный. Это случилось, когда солдат распивал с ним спиртное, рассказал URA.RU источник. «Военный из Викуловского района Тюменской области, приехал в Екатеринбург, чтобы встать на учет в воинскую часть и убыть в отпуск по ранению. На Железнодорожном вокзале он познакомился с неким мужчиной и стал распивать алкоголь. Позже солдат пришел к собутыльнику в гости, а после снял посуточную квартиру и уже там продолжил пирушку с новым знакомым. Наутро он не обнаружил ни банковской карты, ни приятеля», — сообщил собеседник агентства. В последующие дни с карты военнослужащего были списаны деньги на общую сумму порядка 100 тысяч рублей: ими кто-то оплачивал покупки в магазинах. Солдат обратился с заявлением в полицию лишь через неделю, начата проверка. Поиски злоумышленника осложняет тот факт, что боец, будучи сильно пьян, не запомнил ни адреса собутыльника, ни съемной квартиры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменского военнослужащего, который приехал в Екатеринбург в отпуск по ранению, обокрал неизвестный. Это случилось, когда солдат распивал с ним спиртное, рассказал URA.RU источник. «Военный из Викуловского района Тюменской области, приехал в Екатеринбург, чтобы встать на учет в воинскую часть и убыть в отпуск по ранению. На Железнодорожном вокзале он познакомился с неким мужчиной и стал распивать алкоголь. Позже солдат пришел к собутыльнику в гости, а после снял посуточную квартиру и уже там продолжил пирушку с новым знакомым. Наутро он не обнаружил ни банковской карты, ни приятеля», — сообщил собеседник агентства. В последующие дни с карты военнослужащего были списаны деньги на общую сумму порядка 100 тысяч рублей: ими кто-то оплачивал покупки в магазинах. Солдат обратился с заявлением в полицию лишь через неделю, начата проверка. Поиски злоумышленника осложняет тот факт, что боец, будучи сильно пьян, не запомнил ни адреса собутыльника, ни съемной квартиры.