Раненого тюменского военного обокрали в Екатеринбурге

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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , берцы, военная часть, срочник, военный, ящик для оружия
Боец приехал с СВО по ранению, сильно выпил и лишился денег Фото:

Тюменского военнослужащего, который приехал в Екатеринбург в отпуск по ранению, обокрал неизвестный. Это случилось, когда солдат распивал с ним спиртное, рассказал URA.RU источник.

«Военный из Викуловского района Тюменской области, приехал в Екатеринбург, чтобы встать на учет в воинскую часть и убыть в отпуск по ранению. На Железнодорожном вокзале он познакомился с неким мужчиной и стал распивать алкоголь. Позже солдат пришел к собутыльнику в гости, а после снял посуточную квартиру и уже там продолжил пирушку с новым знакомым. Наутро он не обнаружил ни банковской карты, ни приятеля», — сообщил собеседник агентства.

В последующие дни с карты военнослужащего были списаны деньги на общую сумму порядка 100 тысяч рублей: ими кто-то оплачивал покупки в магазинах. Солдат обратился с заявлением в полицию лишь через неделю, начата проверка. Поиски злоумышленника осложняет тот факт, что боец, будучи сильно пьян, не запомнил ни адреса собутыльника, ни съемной квартиры.

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Тюменского военнослужащего, который приехал в Екатеринбург в отпуск по ранению, обокрал неизвестный. Это случилось, когда солдат распивал с ним спиртное, рассказал URA.RU источник. «Военный из Викуловского района Тюменской области, приехал в Екатеринбург, чтобы встать на учет в воинскую часть и убыть в отпуск по ранению. На Железнодорожном вокзале он познакомился с неким мужчиной и стал распивать алкоголь. Позже солдат пришел к собутыльнику в гости, а после снял посуточную квартиру и уже там продолжил пирушку с новым знакомым. Наутро он не обнаружил ни банковской карты, ни приятеля», — сообщил собеседник агентства. В последующие дни с карты военнослужащего были списаны деньги на общую сумму порядка 100 тысяч рублей: ими кто-то оплачивал покупки в магазинах. Солдат обратился с заявлением в полицию лишь через неделю, начата проверка. Поиски злоумышленника осложняет тот факт, что боец, будучи сильно пьян, не запомнил ни адреса собутыльника, ни съемной квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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