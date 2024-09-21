В ДТП с участием автобуса в Ростовской области погибли три человека

На автодороге «Ростов-Волгодонск» произошло столкновение между микроавтобусом и легковым автомобилем, в результате которого погибли три человека и восемь получили ранения. Об этом сообщили информационному агентству «Интерфакс» в экстренных службах.
«Лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля ВАЗ-2114 произошло на автодороге Ростов-Волгодонск. Три человека погибли, еще восемь пострадали», — рассказал представитель экстренных служб в разговоре с агентством.
Пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу Волгодонска для оказания медицинской помощи. В микроавтобусе находились 22 пассажира; транспортное средство следовало по маршруту Элиста — Ростов-на-Дону. В пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области «Интерфаксу» уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
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