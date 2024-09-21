21 сентября 2024

В ДТП с участием автобуса в Ростовской области погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших в аварии направили в медучреждение
Пострадавших в аварии направили в медучреждение Фото:

На автодороге «Ростов-Волгодонск» произошло столкновение между микроавтобусом и легковым автомобилем, в результате которого погибли три человека и восемь получили ранения. Об этом сообщили информационному агентству «Интерфакс» в экстренных службах.

«Лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля ВАЗ-2114 произошло на автодороге Ростов-Волгодонск. Три человека погибли, еще восемь пострадали», — рассказал представитель экстренных служб в разговоре с агентством. 

Пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу Волгодонска для оказания медицинской помощи. В микроавтобусе находились 22 пассажира; транспортное средство следовало по маршруту Элиста — Ростов-на-Дону. В пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области «Интерфаксу» уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

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На автодороге «Ростов-Волгодонск» произошло столкновение между микроавтобусом и легковым автомобилем, в результате которого погибли три человека и восемь получили ранения. Об этом сообщили информационному агентству «Интерфакс» в экстренных службах. «Лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля ВАЗ-2114 произошло на автодороге Ростов-Волгодонск. Три человека погибли, еще восемь пострадали», — рассказал представитель экстренных служб в разговоре с агентством.  Пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу Волгодонска для оказания медицинской помощи. В микроавтобусе находились 22 пассажира; транспортное средство следовало по маршруту Элиста — Ростов-на-Дону. В пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области «Интерфаксу» уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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