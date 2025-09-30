Ученый объяснил, стоит ли бояться полярного сияния, которое накрыло Россию

Полярное сияние — чисто оптическое явление, которое не может нанести вред человеку. Об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
«Оно чисто оптическое, происходит на огромных высотах в 100 километров, никакой опасности для людей не представляет. Если видите сияние, любуйтесь и наслаждайтесь им. Бояться нечего», — заявил Богачев. Его слова приводит 360.RU.
Ранее жители различных регионов России и ближнего зарубежья наблюдали редкое северное сияние, вызванное вспышками на Солнце и выбросом заряженных частиц в атмосферу Земли. Необычное явление фиксировали в Ленинградской, Новгородской, Смоленской областях, а также в Петрозаводске, Новом Уренгое, Санкт-Петербурге и даже в Латвии. Метеорологи связывают это с повышенной солнечной активностью.
