Ученый объяснил, стоит ли бояться полярного сияния, которое накрыло Россию

Ученый Богачев: полярное сияние не представляет опасности для людей
Полярное сияние — чисто оптическое явление, которое не может нанести вред человеку. Об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

«Оно чисто оптическое, происходит на огромных высотах в 100 километров, никакой опасности для людей не представляет. Если видите сияние, любуйтесь и наслаждайтесь им. Бояться нечего», — заявил Богачев. Его слова приводит 360.RU.

Ранее жители различных регионов России и ближнего зарубежья наблюдали редкое северное сияние, вызванное вспышками на Солнце и выбросом заряженных частиц в атмосферу Земли. Необычное явление фиксировали в Ленинградской, Новгородской, Смоленской областях, а также в Петрозаводске, Новом Уренгое, Санкт-Петербурге и даже в Латвии. Метеорологи связывают это с повышенной солнечной активностью.

