Зеленский разочаровался, что русские «не прибежали» на саммит по зову Запада

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Зеленский уличил западных партнеров в наивности
Зеленский уличил западных партнеров в наивности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский высказал разочарование по поводу надежд Запада на участие России в мирном саммите. Он отметил, что западные партнеры надеялись на участие РФ во втором саммите, но сейчас нет предпосылок к тому, что россияне планируют прийти.

«Наши западные партнеры сказали: „Мы пригласим русских на второй саммит, и они прибегут“. Ну, теперь у нас запланирован второй саммит, и не похоже, что они прибегут», — заявил Зеленский в интервью The New Yorker.

Владимир Зеленский 21 сентября сообщил о подготовке второго «саммита мира» по конфликту на Украине, выразив надежду на участие России. Однако представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эту идею, заявив, что российская сторона не планирует участвовать в подобных мероприятиях и что процесс не имеет отношения к настоящему мирному урегулированию. Она подчеркнула, что Украина пытается навязать свой план как единственное решение конфликта.

Тем не менее, Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной на высоком уровне, подтверждая открытость РФ к диалогу, но при условии учета ее интересов, передает Pravda.Ru.

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Украинский лидер Владимир Зеленский высказал разочарование по поводу надежд Запада на участие России в мирном саммите. Он отметил, что западные партнеры надеялись на участие РФ во втором саммите, но сейчас нет предпосылок к тому, что россияне планируют прийти. «Наши западные партнеры сказали: „Мы пригласим русских на второй саммит, и они прибегут“. Ну, теперь у нас запланирован второй саммит, и не похоже, что они прибегут», — заявил Зеленский в интервью The New Yorker. Владимир Зеленский 21 сентября сообщил о подготовке второго «саммита мира» по конфликту на Украине, выразив надежду на участие России. Однако представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эту идею, заявив, что российская сторона не планирует участвовать в подобных мероприятиях и что процесс не имеет отношения к настоящему мирному урегулированию. Она подчеркнула, что Украина пытается навязать свой план как единственное решение конфликта. Тем не менее, Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной на высоком уровне, подтверждая открытость РФ к диалогу, но при условии учета ее интересов, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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