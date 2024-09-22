Украинский лидер Владимир Зеленский высказал разочарование по поводу надежд Запада на участие России в мирном саммите. Он отметил, что западные партнеры надеялись на участие РФ во втором саммите, но сейчас нет предпосылок к тому, что россияне планируют прийти.
«Наши западные партнеры сказали: „Мы пригласим русских на второй саммит, и они прибегут“. Ну, теперь у нас запланирован второй саммит, и не похоже, что они прибегут», — заявил Зеленский в интервью The New Yorker.
Владимир Зеленский 21 сентября сообщил о подготовке второго «саммита мира» по конфликту на Украине, выразив надежду на участие России. Однако представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эту идею, заявив, что российская сторона не планирует участвовать в подобных мероприятиях и что процесс не имеет отношения к настоящему мирному урегулированию. Она подчеркнула, что Украина пытается навязать свой план как единственное решение конфликта.
Тем не менее, Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной на высоком уровне, подтверждая открытость РФ к диалогу, но при условии учета ее интересов, передает Pravda.Ru.
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