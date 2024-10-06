В мире Украина The Sunday Times: Украина готовится к контрнаступлению с новыми ракетами и ЗРК 06 октября 2024 в 11:39 Размер текста - 17 + Украина может начать крупномасштабное наступление в 2025 году Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина планирует начать новое крупномасштабное контрнаступление в следующем году. Об этом сообщает издание The Sunday Times, утверждая, что украинская армия получила новую технику и сильные бригады для будущих операций. «С новым оборудованием, которое мы получаем от наших партнеров, мы сможем начать масштабное контрнаступление в следующем году», — передает издание слова представителей украинской армии. Отмечается также, что в Киеве ожидаются решения о поставках американских ЗРК дальнего радиуса действия и британских крылатых ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России. В рамках подготовки к предстоящему контрнаступлению Украина активно работает над созданием новых боевых подразделений и интегрирует в свои вооруженные силы передовые технологии, предоставляемые западными союзниками. Это подразумевает оборонительный потенциал страны и повышение ее способности к проведению военных операций. Военная помощь со стороны западных стран-союзников оказалась ключевым фактором в укреплении оборонительных возможностей Украины. Например, ранее разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух» сообщил, что на херсонском направлении на правом берегу Днепра была замечена бронетехника стран НАТО, включая танки и БМП Bradley. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина планирует начать новое крупномасштабное контрнаступление в следующем году. Об этом сообщает издание The Sunday Times, утверждая, что украинская армия получила новую технику и сильные бригады для будущих операций. «С новым оборудованием, которое мы получаем от наших партнеров, мы сможем начать масштабное контрнаступление в следующем году», — передает издание слова представителей украинской армии. Отмечается также, что в Киеве ожидаются решения о поставках американских ЗРК дальнего радиуса действия и британских крылатых ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России. В рамках подготовки к предстоящему контрнаступлению Украина активно работает над созданием новых боевых подразделений и интегрирует в свои вооруженные силы передовые технологии, предоставляемые западными союзниками. Это подразумевает оборонительный потенциал страны и повышение ее способности к проведению военных операций. Военная помощь со стороны западных стран-союзников оказалась ключевым фактором в укреплении оборонительных возможностей Украины. Например, ранее разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух» сообщил, что на херсонском направлении на правом берегу Днепра была замечена бронетехника стран НАТО, включая танки и БМП Bradley. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям