16:27 31 мая 2017 0

"Единая Россия" обосновала проведение губернаторских праймериз Фото: URA.Ru © URA.RU

«Единая Россия» не использовала весь потенциал праймериз, хотя во многих территориях это мероприятие точечно отреагировало на проблемную повестку. К такому выводу пришли в Агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК), подготовившем доклад «Праймериз „Единой России“ — 2017: формирование команд губернаторов и муниципальная конкуренция».

В этом году Единый день голосования намечен на 10 сентября и включает в себя десятки муниципальных кампаний и 14 губернаторских. В воскресенье, 28 мая, одна из участниц выборов — партия «Единая Россия» — провела процедуру праймериз (предварительного голосования). На всех уровнях, кроме губернаторского, выборщики определяли своих кандидатов. Финальное голосование по кандидатам в губернаторы еще только предстоит.

По мнению главы АПЭК, члена Высшего совета «ЕР» Дмитрия Орлова, уже сейчас «Единая Россия» обосновала необходимость губернаторских праймериз, проведение которых критики называли формальностью и подвергали сомнению. Напомним, что основными кандидатами и на праймериз, и на прямых выборах становятся политики, получившие поддержку президента (чаще всего в виде статуса «временно исполняющего обязанности губернатора»). Критики «ЕР» говорили о смехотворности и формальности праймериз, на которых выдвигается претендент с такой поддержкой.

Орлов напротив назвал удачным выбор «Единой России» — предварительное голосование по закрытой схеме (кандидатов выдвигают члены регионального политсовета или президиума Генсовета партии, они встречаются с секретарями не менее половины местных отделений партии, а финальное голосование проходит на партконференции).

Во-первых, эта модель позволяет дополнять сформированную программу основного кандидата интересными проектами. Во-вторых, участие в праймериз нескольких кандидатов дополняет предвыборный образ губернатора:

«Вместе с 67-летним главой Белгородской области Евгением Савченко на предварительное голосование вышла 36-летняя Наталья Полуянова — вице-губернатор и секретарь регионального отделения «Единой России». Такой тандем должен подчеркивать, что возраст основного кандидата — не помеха обновлению руководства области и появлению там молодых управленцев. Образ губернаторов-«варягов» оттеняют представители местных элит, идущие на праймериз вместе с ними.

Особняком стоят случаи, когда оппоненты губернатора на праймериз не только дополняют, но и усиливают образ губернатора. Например, вместе с 30-летним врио главы Калининградской области Антоном Алихановым на праймериз вышел 32-летний депутат горсовета регионального центра Алексей Сагайдак, который еще в 2006 году стал известен как самый молодой политик в городском парламенте. Критики часто указывают именно на молодость Алиханова, поэтому региональное отделение партии могло бы использовать сценарий «Савченко наоборот», сделав оппонентом врио губернатора кого-то из региональных политических тяжеловесов или даже подчеркнуто возрастных кандидатов. Региональное отделение партии пошло по другому пути подбора кандидатов на праймериз, подчеркнув, что считает молодость врио губернатора не недостатком, а достоинством, на котором надо делать акцент».

В докладе говорится, что, хотя вариант с двумя кандидатами стал самым популярным, он же является и наиболее уязвимым.

В качестве примера приводится Пермский край, где «после заявлений второго участника праймериз, депутата краевого Заксобрания Сергея Клепцина по поводу матерей-одиночек, ему пришлось отказаться от активного ведения кампании». «Чем больше участников праймериз, тем больше у них возможностей работать на расширение электората основного кандидата. Возможно, этот опыт будет учтен на губернаторских праймериз 2018 года, и вариант с участием не менее трех кандидатов станет там более распространенным», — считают в АПЭК.

Выводы должны быть сделаны и из упущений кандидатов. В ходе нынешней кампании не была использована возможность другим участникам внутрипартийной процедуры делать более смелые заявления и давать более масштабные обещания, чем может себе позволить врио губернатора: «Речь идет, конечно, не о скандальных оценках, а о продуманных шагах, когда другие участники праймериз запускают «пробный шар», чтобы посмотреть на реакцию населения или начать обсуждение какой-то темы. За редким исключением участники праймериз были максимально осторожны в оценках. Хотя потенциал для подобных предвыборных ходов имеется.

Социальные гарантии — именно тот вопрос, в котором врио губернатора не может позволить себе завышенных обещаний, но другие участники праймериз могут сделать это, тем самым имея возможность частично перехватить инициативу у оппозиции».

Также отмечена слабая проработка темы с делегированием представителя губернатора в Совет Федерации, которого он также должен предложить на рассмотрение избирателей. «На пути к предварительному голосованию могут проявиться сильные и слабые стороны этих потенциальных сенаторов, о которых команда губернатора могла не знать. Например, если такие претенденты на места в верхней палате парламента ранее не были публичными лицами первой величины в своих регионах. Кандидаты в Совет Федерации, которые в итоге пойдут на выборы в связке с врио губернатора, должны быть для него дополнительной опорой, а не источником проблем. Их участие в праймериз поможет избежать подобных рисков еще «на берегу», — указано в докладе.