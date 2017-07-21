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21 июля 2017
Главные новости 
11:47  21 июля 2017 0

В Челябинске задержали организаторов наркотрафика. Банда держала связь через Telegram

Клипарты и адресники. Сургут, спайс, фскн, героин, наркотики, соли
Лидер группы создал сеть интернет-магазинов для продажи наркотиковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске задержан лидер и 50 участников преступного сообщества, которые занимались сбытом наркотиков в нескольких регионах страны. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, группа начала действовать еще в 2014 году.

Лидер группы, по словам Волк, создал сеть интернет-магазинов, осуществлявших незаконный оборот наркотических средств в Челябинской и Оренбургской областях, Пермском крае, республиках Татарстан, Башкирия и Удмуртия. Их доход превысил 150 миллионов рублей, уточняют в МВД по Челябинской области.

В ходе задержания у наркодилеров изъяли более 10 килограммов синтетического наркотического средства, два миллиона рублей, девять автомобилей различных марок, наложен арест на недвижимое имущество. Полицейские установили, что связь между членами сообщества осуществлялась посредством мессенджера Telegram.

В региональном СКР возбуждены уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества».

37 подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным 14 — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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