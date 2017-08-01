{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
09:00  01 августа 2017 0

Киев назвал российский закон дискриминацией, «Ночным волкам» впервые отказали, массовая драка чеченцев. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Инвалид Доступная среда Челябинск, инвалид, аптека
Минтруд уже подготовил поправки в КоАП и в закон «О защите прав потребителей»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, куда мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 1 августа! И вот главные новости к этому часу:

Власти Украины призывают не посещать российскую территорию. Киев назвал дискриминацией закон о гражданстве РФ. Вот причина.

Российского чиновника уволили после скандала с шокирующими снимками. Но оказалось, все не так очевидно.

В Югре произошла массовая драка и стрельба чеченцев с Росгвардией. Смотрите, как это было.

Фигуранты дела «Реновы» переведены под домашний арест. Не слишком ли «суровое» наказание? Разбираемся вместе.

Продавцов, не обслуживающих стариков и инвалидов, будут наказывать. Только вот максимальные штрафы за подобные нарушения — смешные.

Байкерская организация «Ночные волки» не получит президентский грант в 2017 году. Это у них впервые.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров