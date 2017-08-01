09:00 01 августа 2017 0

Минтруд уже подготовил поправки в КоАП и в закон «О защите прав потребителей» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сегодня 1 августа! И вот главные новости к этому часу:

Власти Украины призывают не посещать российскую территорию. Киев назвал дискриминацией закон о гражданстве РФ. Вот причина.

Российского чиновника уволили после скандала с шокирующими снимками. Но оказалось, все не так очевидно.

В Югре произошла массовая драка и стрельба чеченцев с Росгвардией. Смотрите, как это было.

Фигуранты дела «Реновы» переведены под домашний арест. Не слишком ли «суровое» наказание? Разбираемся вместе.

Продавцов, не обслуживающих стариков и инвалидов, будут наказывать. Только вот максимальные штрафы за подобные нарушения — смешные.

Байкерская организация «Ночные волки» не получит президентский грант в 2017 году. Это у них впервые.