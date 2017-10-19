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19 октября 2017
Главные новости 
13:49  19 октября 2017 0

В программе главного международного события России оказался рэп-баттл

Участникам международного фестиваля показали международный баттлФото: twitter @norimyxxxo

Участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который считается главным международным событием России в этом году, показали баттл российского рэпера Оксимирона с американским исполнителем Dizaster. Как говорят участники мероприятия, показ стоял в официальном плане мероприятий ВФМС.

Как рассказал «URA.RU» руководитель свердловской «Молодой гвардии» Артем Николаев, который принимает участие в фестивале в Сочи, посмотреть баттл собралось порядка 200 участников ВФМС из разных стран. Запись англоязычного противостояния с русскими субтитрами показали на больших экранах.

Тема интернационального баттла преимущественно вращалась вокруг политики. Также рэперы в словесном поединке обвиняли друг друга в гомосексуализме, бесталанности и просто обменивались оскорблениями.

Как ранее писало «URA.RU», ВФМС стартовал 15 октября. Более 30 тысяч человек из 186 стран мира: участники, волонтеры, эксперты и журналисты. Уровень мероприятия понятен по имени главного участника церемонии открытия — это был президент России Владимир Путин.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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