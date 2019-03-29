СМИ узнали о решении петербургских властей по судьбе Исаакиевского собора

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 11:04
Размер текста
-
17
+
Исаакиевский собор (архив). Санкт-Петербург, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга, собор преподобного исаакия далматского, исаакиевский сквер
В преддверии выборов губернатора вопрос закрыли, но РПЦ сможет вновь поднять тему позжеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге не будет передан Русской православной церкви. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в правительстве.

«Тема закрыта. <…> Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала, никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия [РПЦ] —не первостепенный вопрос», — передает РБК со ссылкой на осведомленный источник. Вопрос решили таким образом из-за недовольства горожан, которые осенью должны будут голосовать на выборах губернатора.

30 декабря 2018 года истек срок распоряжения о передаче музея РПЦ, однако новой заявки от церкви не поступало. Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщал, что РПЦ имеет право вновь подать заявку о передаче ей культурного сооружения и подать в суд, если городские власти откажутся это сделать, напоминает агентство Nation News.

В январе 2017 года экс-глава Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что собор будет передан Московскому патриархату РПЦ. Защитники собора от РПЦ направили жалобу в Конституционный суд РФ.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...