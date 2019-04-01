Уральский депутат Госдумы, попавший в санкционный список Порошенко, пострадал от хакеров

Неизвестные взломали страницы Бурнашова в соцсетях Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов пострадал от действий неизвестных хакеров. Они взломали его страницы в социальных сетях, удалили несколько фотографий и изменили ряд публикаций.

«Вчера взломали мои страницы в фб и инстаграм», — 1 апреля написал Бурнашов на своей странице в Facebook. Он пожаловался на то, что хакеры «напакостили» в его аккаунтах. «Удалили наши с женой фото, удалили или поменяли имена участников постов (больше всего наших детей) и локацию мероприятий», — рассказал депутат. Бурнашов добавил, что сейчас занимается восстановлением данных.

Получить оперативный комментарий Бурнашова на момент публикации не удалось.

Ранее Бурнашев, как и другие политики Большого Урала, попал в санкционный список президента Украины Петра Порошенко. В том же списке оказались его свердловские, челябинские, курганские и югорские коллеги.