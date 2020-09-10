Китай подтвердил эффективность уральского лекарства от COVID

«Триазавирин» тестируют в десяти китайских госпиталях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Китайские ученые подтвердили эффективность уральского лекарства «Триазавирин» в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил вице-президент РАН Валерий Чарушин.

«Триазавирин имеет положительный эффект в борьбе с COVID-19 — сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна», — цитирует Чарушина РИА «Новости».

Он уточнил, что ответ пока неофициальный, так как исследования препарата продолжаются. По его словам, в Китае «Триазавирин» тестируют в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян. Исследования проводятся на больных с легкой или средней степенью тяжести.

Ранее URA.RU писало, что выручка компании «Медсинтез», принадлежащей семье депутата Госдумы от Свердловской области Александра Петрова, от производства препарата «Триазавирин» составляет от 200 до 700 млн рублей в месяц. Таковы расчеты на основе данных, полученных URA.RU, о загруженности мощностей предприятия. Кроме того, органы власти закупили «Триазавирин» для того, чтобы бесплатно раздавать его людям из группы риска, тем, кто чаще всего контактирует с другим — медработникам, сотрудникам МВД, волонтерам.