Певица из Нижнего Тагила вышла замуж за оппозиционера Яшина. ФОТО, ВИДЕО

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Пара была знакома несколько лет Фото: Facebook Ильи Яшина

Солистка уральской группы «Алоэ Вера» Вера Мусаелян (уроженка Нижнего Тагила) вышла замуж за оппозиционного политика Илью Яшина. О церемонии молодожены сообщили в соцсетях.

«Мы женаты!» — написала Мусаелян в Twitter и приложила видео, на котором она в свадебном платье вместе с мужем едет на заднем сиденье автомобиля.

Яшин в своем Facebook написал, что три года назад они вместе с Мусаелян были на свадьбе друзей в Минске. Тогда Мусаелян поймала букет, а он — бабочку жениха. Оппозиционер посчитал это «знаком судьбы», который он не понял вовремя.

Мусаелян также поделилась фотографиями с девичника, который проходил на тридцатом этаже одной из башен Москва-Сити. Среди гостей торжества была другая известная уральская певица — Оля Маркес.

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Фото: Facebook Ильи Яшина
Фото: Facebook Ильи Яшина

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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