Солистка уральской группы «Алоэ Вера» Вера Мусаелян (уроженка Нижнего Тагила) вышла замуж за оппозиционного политика Илью Яшина. О церемонии молодожены сообщили в соцсетях.
«Мы женаты!» — написала Мусаелян в Twitter и приложила видео, на котором она в свадебном платье вместе с мужем едет на заднем сиденье автомобиля.
Яшин в своем Facebook написал, что три года назад они вместе с Мусаелян были на свадьбе друзей в Минске. Тогда Мусаелян поймала букет, а он — бабочку жениха. Оппозиционер посчитал это «знаком судьбы», который он не понял вовремя.
Мусаелян также поделилась фотографиями с девичника, который проходил на тридцатом этаже одной из башен Москва-Сити. Среди гостей торжества была другая известная уральская певица — Оля Маркес.
Мы женаты! pic.twitter.com/X3QmuvqFbS— Вера Мусаелян (@aloe_ve) September 26, 2020
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