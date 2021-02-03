В России и мире в целом набрано необходимое количество добровольцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России остановлено испытание российско-китайской вакцины против коронавируса Ad5-nCov. Об этом URA.RU сообщили в компании «Петровакс», которая будет производить ее в России. Набор добровольцев для участия в испытаниях прекращен. Но в двух городах, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, испытания продолжатся.

«Набрано запланированное количество волонтеров — 40 000 человек в мире, включая 5000 добровольцев в России, — рассказали агентству в фармкомпании. — По итогам промежуточного анализа данных III фазы исследования Международный независимый комитет подтвердил соответствие вакцины установленным критериям безопасности и эффективности».

Лишь в двух городах — Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — работа испытательных центров продолжится: добровольцы участвуют в так называемой «когорте расширенной оценки лабораторных иммунологических параметров» (где будет оцениваться не только наличие иммунного ответа организма на вакцину, но и уровень антител к COVID у волонтеров). На данный момент в Арамильской городской больнице под Екатеринбургом инъекцию получили 608 добровольцев (эта цифра еще вырастет).

Вакцину Ad5-nCov от COVID-19 разработала китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics Inc, Пекинский институт биотехнологий и Академия военно-медицинских наук КНР. В Китае ее тестировали на «родине» коронавируса — в Ухане, а также ставили военным. В России исследования проводит компания «Петровакс». В конце 2020 — начале 2021 годов вакцина проходила последнюю, третью фазу клинических исследований — испытания на людях. После регистрации вакцины в РФ компания готова производить ее, начав с 4 млн доз в месяц и выйдя на объем в 10 млн в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти на время блокировали испытания китайской вакцины, чтобы отдать приоритет в повестке российской вакцине «Спутник V».