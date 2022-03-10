Тюменцев переманивают в ХМАО на зарплаты до 110 тысяч рублей

Тюменцев приглашают на вахту в ХМАО, обещая платить минимум 36 000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания из ХМАО приглашает тюменцев на работу по вахте, обещая зарплаты до 110 тысяч рублей. Вакансии размещены на сайте Центра занятости населения Тюменской области.

«ООО „Урайское управление технологического транспорта“ ищет сотрудников для работы вахтовым методом. Требуется 117 сотрудников. Заработная плата — до 109 400 рублей», — такие данные приводятся на сайте Центра занятости Тюменской области.

Компании, занимающейся грузовым перевозками, требуются водители, машинисты, мотористы, слесари, и несколько человек на руководящие должности. Минимальная предлагаемая заработная плата — от 36 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ищут привитого от коронавируса сотрудника. Ему обещают платить до 250 000 рублей.