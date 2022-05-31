В США испугались, что РФ подорвет репутацию Вашингтона

01 июня 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

В США забеспокоились что конфискация активов Банка РФ подорвет статус Вашингтона Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США забеспокоились, что возможная конфискация активов ЦБ РФ якобы может подорвать статус Вашингтона как надежного партнера в глазах других государств. При этом ряд высокопоставленных чиновников в администрации президента США Джо Байдена выступает против подобных мер. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники. «Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», — передает NYT слова источников. Газета отмечает, что, в отличие от многих стран Европы, открыто призывающих задействовать замороженные российские активы для помощи Украине, США в этом вопросе «гораздо более осторожны». «Внутри администрации Байдена продолжаются дискуссии на тему того, следует ли присоединиться к усилиям по конфискации активов, в том числе в долларах и евро, которые Москва разместила [до спецоперации]. Лишь часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе», — передает издание. В рядах американских чиновников, по данным NYT, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции. Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные от конфискации активов и резервов российских граждан и правительства. В Китае отметили, что таким образом Вашингтон рискует потерять мировое доверие. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что сумма замороженных странами Евросоюза активов ЦБ РФ «ничтожно мала» по сравнению со 100 млрд долларов, замороженными США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В США забеспокоились, что возможная конфискация активов ЦБ РФ якобы может подорвать статус Вашингтона как надежного партнера в глазах других государств. При этом ряд высокопоставленных чиновников в администрации президента США Джо Байдена выступает против подобных мер. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники. «Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», — передает NYT слова источников. Газета отмечает, что, в отличие от многих стран Европы, открыто призывающих задействовать замороженные российские активы для помощи Украине, США в этом вопросе «гораздо более осторожны». «Внутри администрации Байдена продолжаются дискуссии на тему того, следует ли присоединиться к усилиям по конфискации активов, в том числе в долларах и евро, которые Москва разместила [до спецоперации]. Лишь часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе», — передает издание. В рядах американских чиновников, по данным NYT, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции. Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные от конфискации активов и резервов российских граждан и правительства. В Китае отметили, что таким образом Вашингтон рискует потерять мировое доверие. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что сумма замороженных странами Евросоюза активов ЦБ РФ «ничтожно мала» по сравнению со 100 млрд долларов, замороженными США.