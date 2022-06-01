В Госдуме готовят новую льготу для российских военных

В Госдуме хотят защитить боевые выплаты военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

«Единая Россия» намерена внести в Госдуму РФ новую поправку, согласно которой с военнослужащих не смогут списывать боевые выплаты за долги. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим. Внесем их в Госдуму уже на этой неделе. Сейчас мы также анализируем те меры поддержки, которые принимают регионы на уровне субъектовых законов», — сказал Турчак в интервью РИА «Новости».

Ранее Турчак также сообщал, что «Единая Россия» намерена поддержать семьи военных, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Их дети получать дополнительные льготы при поступлении в вузы. Президент России Владимир Путин также подписал закон, согласно которому участники спецоперации признаются ветеранами боевых действий, пишет RT.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу Владимира Путина. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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