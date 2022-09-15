Автоэксперт Ракитин раскрыл, насколько подорожает зимняя резина

16 сентября 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Автоэксперт Максим Ракитин предупредил о сезонном подорожании автомобильных шин на 5-7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ближайшее время россиян ожидает подорожание зимних автомобильных шин на 5-7%, торговые организации ежегодно увеличивают цены на такую категорию товаров независимо от экономической ситуации в стране. Об этом рассказал автоэксперт, главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин. «Сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже пяти градусов. Продавцы это понимают, и обычно они поднимают цены на пять-семь процентов», — предупредил Ракитин. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik. По его словам, учитывая опыт прошлых лет, можно ожидать подорожания зимней резины на 5-7%, прогнозирует специалист. Он отметил, что торговые организации ежегодно повышают цены на зимнюю резину, когда начинается сезонное увеличение спроса на этот товар. «Сезонный подъем цен на зимние шины будет. Это вообще не зависит от того, что происходит в экономике и политике, поскольку сезонный рост бывает каждый год», — указал автоэксперт. Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявлял, что зимнюю резину стоит покупать летом. В частности, осенью прошлого года цены на зимнюю резину подскочили на 25%.

В ближайшее время россиян ожидает подорожание зимних автомобильных шин на 5-7%, торговые организации ежегодно увеличивают цены на такую категорию товаров независимо от экономической ситуации в стране. Об этом рассказал автоэксперт, главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин. «Сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже пяти градусов. Продавцы это понимают, и обычно они поднимают цены на пять-семь процентов», — предупредил Ракитин. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik. По его словам, учитывая опыт прошлых лет, можно ожидать подорожания зимней резины на 5-7%, прогнозирует специалист. Он отметил, что торговые организации ежегодно повышают цены на зимнюю резину, когда начинается сезонное увеличение спроса на этот товар. «Сезонный подъем цен на зимние шины будет. Это вообще не зависит от того, что происходит в экономике и политике, поскольку сезонный рост бывает каждый год», — указал автоэксперт. Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявлял, что зимнюю резину стоит покупать летом. В частности, осенью прошлого года цены на зимнюю резину подскочили на 25%.