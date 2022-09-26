МИД Турции высказался по референдумам в Донбассе, Запорожье и Херсоне

МИД Турции не признает референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне

26 сентября 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Турция выразила свое отношение к референдумам Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Турция не будет признавать итоги референдумов проходящих на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем [присоединение] Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины», — цитирует Чавушоглу РИА «Новости». Он добавил, что Турция уже выражала свое беспокойство и позицию по данному вопросу. Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской. Во всех регионах, где проходят референдумы, явка избирателей составила более 50%, таким образом, плебисцит признан состоявшимся.

Турция не будет признавать итоги референдумов проходящих на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем [присоединение] Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины», — цитирует Чавушоглу РИА «Новости». Он добавил, что Турция уже выражала свое беспокойство и позицию по данному вопросу. Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской. Во всех регионах, где проходят референдумы, явка избирателей составила более 50%, таким образом, плебисцит признан состоявшимся.