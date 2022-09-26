МИД Турции высказался по референдумам в Донбассе, Запорожье и Херсоне

МИД Турции не признает референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Референдум в Донецке. Донецк, референдум
Турция выразила свое отношение к референдумам Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Турция не будет признавать итоги референдумов проходящих на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем [присоединение] Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины», — цитирует Чавушоглу РИА «Новости». Он добавил, что Турция уже выражала свое беспокойство и позицию по данному вопросу.

Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской. Во всех регионах, где проходят референдумы, явка избирателей составила более 50%, таким образом, плебисцит признан состоявшимся.

Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турция не будет признавать итоги референдумов проходящих на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем [присоединение] Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины», — цитирует Чавушоглу РИА «Новости». Он добавил, что Турция уже выражала свое беспокойство и позицию по данному вопросу. Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской. Во всех регионах, где проходят референдумы, явка избирателей составила более 50%, таким образом, плебисцит признан состоявшимся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...