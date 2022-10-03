Уволенного хабаровского военкома отправили в Магадан

03 октября 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Бывший хабаровский военком назначен на аналогичную должность в Магаданской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко перенаправят на аналогичную должность в Магаданской области. Об этом сообщили в Восточном военном округе. «Военком Хабаровского края Лайко в связи со служебной необходимостью назначен на аналогичную вакантную должность в Магаданской области», — цитирует военный округ РИА «Новости». Ранее губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что военком ушел в отставку. Ранее военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко был отстранен от занимаемой должности. Об этом заявил глава региона Михаил Дегтярев. Губернатор пояснил, что половину мобилизованных в крае вернули домой из-за несоответствия критериям призыва.

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко перенаправят на аналогичную должность в Магаданской области. Об этом сообщили в Восточном военном округе. «Военком Хабаровского края Лайко в связи со служебной необходимостью назначен на аналогичную вакантную должность в Магаданской области», — цитирует военный округ РИА «Новости». Ранее губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что военком ушел в отставку. Ранее военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко был отстранен от занимаемой должности. Об этом заявил глава региона Михаил Дегтярев. Губернатор пояснил, что половину мобилизованных в крае вернули домой из-за несоответствия критериям призыва.