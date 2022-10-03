Уволенного хабаровского военкома отправили в Магадан

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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, военкомат, призывная комиссия, медосмотр, председатель призывнойкомиссии
Бывший хабаровский военком назначен на аналогичную должность в Магаданской области Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко перенаправят на аналогичную должность в Магаданской области. Об этом сообщили в Восточном военном округе.

«Военком Хабаровского края Лайко в связи со служебной необходимостью назначен на аналогичную вакантную должность в Магаданской области», — цитирует военный округ РИА «Новости». Ранее губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что военком ушел в отставку.

Ранее военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко был отстранен от занимаемой должности. Об этом заявил глава региона Михаил Дегтярев. Губернатор пояснил, что половину мобилизованных в крае вернули домой из-за несоответствия критериям призыва.

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Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко перенаправят на аналогичную должность в Магаданской области. Об этом сообщили в Восточном военном округе. «Военком Хабаровского края Лайко в связи со служебной необходимостью назначен на аналогичную вакантную должность в Магаданской области», — цитирует военный округ РИА «Новости». Ранее губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что военком ушел в отставку. Ранее военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко был отстранен от занимаемой должности. Об этом заявил глава региона Михаил Дегтярев. Губернатор пояснил, что половину мобилизованных в крае вернули домой из-за несоответствия критериям призыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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