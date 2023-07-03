Курганский проект о русских супергероях представят в ХМАО и Тюмени

04 июля 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Проект рассчитан на детей от пяти до двенадцати лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рамках реализации проекта «Русские супергерои. Выдающиеся личности в истории России» тематические мультимедийные представления покажут жителям Курганской области, Тюмени и Ханты-Мансийска. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. «Статус: победитель конкурса. Культурно-просветительский проект для детей „Русские супергерои. Выдающиеся личности в истории России“. География: Курганская область, город Тюмень, город Ханты-Мансийск. Общая сумма расходов: 5 046 072 рубля», — указано в описании на сайте президентского фонда. Авторы собираются создавать и демонстрировать просветительские мультимедийные материалы, которые должны помочь учителям, воспитателям и библиотекарям при планировании тематических мероприятий. Проект предполагает знакомство подрастающего поколения с выдающимися деятелями страны, внесшими существенный вклад в развитие России, ее культуры и идентичности. Работа над реализацией начнется с 1 августа и завершится в конце лета следующего года. Курганская область подавала на конкурс 39 заявок. Победу одержали девять проектов, которые получат поддержку на сумму, превышающую 32 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что курганский ансамбль «Цветень» планирует потратить порядка 8 миллионов рублей на создание новой юбилейной программы, съемку биографического фильма и концерты. Этот проект также победил в конкурсе президентского фонда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках реализации проекта «Русские супергерои. Выдающиеся личности в истории России» тематические мультимедийные представления покажут жителям Курганской области, Тюмени и Ханты-Мансийска. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. «Статус: победитель конкурса. Культурно-просветительский проект для детей „Русские супергерои. Выдающиеся личности в истории России“. География: Курганская область, город Тюмень, город Ханты-Мансийск. Общая сумма расходов: 5 046 072 рубля», — указано в описании на сайте президентского фонда. Авторы собираются создавать и демонстрировать просветительские мультимедийные материалы, которые должны помочь учителям, воспитателям и библиотекарям при планировании тематических мероприятий. Проект предполагает знакомство подрастающего поколения с выдающимися деятелями страны, внесшими существенный вклад в развитие России, ее культуры и идентичности. Работа над реализацией начнется с 1 августа и завершится в конце лета следующего года. Курганская область подавала на конкурс 39 заявок. Победу одержали девять проектов, которые получат поддержку на сумму, превышающую 32 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что курганский ансамбль «Цветень» планирует потратить порядка 8 миллионов рублей на создание новой юбилейной программы, съемку биографического фильма и концерты. Этот проект также победил в конкурсе президентского фонда.