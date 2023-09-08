Украинские СМИ врут о диверсии перед выборами в ЛНР

Глава избиркома Краснодона Курносова опровергла поджог избирательного участка
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Избирательный участок в ЛНР не поджигали Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Украинские СМИ распространили информацию о том, что партизаны подожгли избирательный участок в поселке Изварино в Луганской народной республике (ЛНР). В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данное сообщение — фейк. Председатель территориальной избирательной комиссии города Краснодона и Краснодонского района, к которому относится поселок Изварино, Инна Курносова заявила, что диверсий не было.

«Украинские партизаны подожгли „избирательный участок“ в Луганской области. Инцидент произошел в поселке Изварино Должанского района», — пишут украинские СМИ. По словам Курносовой, это ложь.

«Я ответственно заявляю, что лично посетила участковые избирательные комиссии и никаких происшествий не выявлено. Все комиссии работают в штатном режиме», — сказала Курносова. Ее слова приводит «Луганский информационный центр».

Сегодня по всей России официально стартовали выборы-2023. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Онлайн-голосование будет доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.

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Украинские СМИ распространили информацию о том, что партизаны подожгли избирательный участок в поселке Изварино в Луганской народной республике (ЛНР). В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данное сообщение — фейк. Председатель территориальной избирательной комиссии города Краснодона и Краснодонского района, к которому относится поселок Изварино, Инна Курносова заявила, что диверсий не было. «Украинские партизаны подожгли „избирательный участок“ в Луганской области. Инцидент произошел в поселке Изварино Должанского района», — пишут украинские СМИ. По словам Курносовой, это ложь. «Я ответственно заявляю, что лично посетила участковые избирательные комиссии и никаких происшествий не выявлено. Все комиссии работают в штатном режиме», — сказала Курносова. Ее слова приводит «Луганский информационный центр». Сегодня по всей России официально стартовали выборы-2023. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Онлайн-голосование будет доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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