Украинские СМИ врут о диверсии перед выборами в ЛНР Глава избиркома Краснодона Курносова опровергла поджог избирательного участка 08 сентября 2023 в 10:42 Размер текста - 17 + Избирательный участок в ЛНР не поджигали Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Украинские СМИ распространили информацию о том, что партизаны подожгли избирательный участок в поселке Изварино в Луганской народной республике (ЛНР). В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данное сообщение — фейк. Председатель территориальной избирательной комиссии города Краснодона и Краснодонского района, к которому относится поселок Изварино, Инна Курносова заявила, что диверсий не было. «Украинские партизаны подожгли „избирательный участок“ в Луганской области. Инцидент произошел в поселке Изварино Должанского района», — пишут украинские СМИ. По словам Курносовой, это ложь. «Я ответственно заявляю, что лично посетила участковые избирательные комиссии и никаких происшествий не выявлено. Все комиссии работают в штатном режиме», — сказала Курносова. Ее слова приводит «Луганский информационный центр». Сегодня по всей России официально стартовали выборы-2023. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Онлайн-голосование будет доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. Украинские СМИ распространили информацию о том, что партизаны подожгли избирательный участок в поселке Изварино в Луганской народной республике (ЛНР). В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данное сообщение — фейк. Председатель территориальной избирательной комиссии города Краснодона и Краснодонского района, к которому относится поселок Изварино, Инна Курносова заявила, что диверсий не было. «Украинские партизаны подожгли „избирательный участок“ в Луганской области. Инцидент произошел в поселке Изварино Должанского района», — пишут украинские СМИ. По словам Курносовой, это ложь. «Я ответственно заявляю, что лично посетила участковые избирательные комиссии и никаких происшествий не выявлено. Все комиссии работают в штатном режиме», — сказала Курносова. Ее слова приводит «Луганский информационный центр». Сегодня по всей России официально стартовали выборы-2023. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Онлайн-голосование будет доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям