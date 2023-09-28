В Роскачестве назвали, кого ждет перерасчет пенсий

Роскачество: у 80-летних пенсионеров автоматически перерасчитывается пенсия

28 сентября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

В Роскачестве заявили, что нестраховые периоды нужно подтверждать соответствующими документами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Перерасчет пенсии происходит у граждан, достигших возраста 80 лет, или при изменении группы инвалидности. Об этом сообщили в Роскачестве. В ведомстве отметили, что перерасчет пенсии происходит ежегодно 1 августа. «Достаточно часто он (перерасчет пенсии — прим URA.RU) происходит автоматически — например, в случае достижения получателем пенсии возраста 80 лет или изменения группы инвалидности», — говорится в сообщении пресс-службы Роскачества. Его текст приводит RT. В ведомстве отметили, что для работающих пенсионеров есть определенные основания для перерасчета. Это страховые взносы, которые отправляет за них работодатель. «Они учитываются при назначении страховой пенсии по старости, инвалидности, переходе с одного вида страховой пенсии на другой», — рассказали в ведомстве. Там отметили, что данные расчеты происходят ежегодно 1 августа. Новость по теме Как повышают пенсионный возраст в России. Инфографика Ведомство сообщило, что перерасчет пенсии по заявлению возможен при изменении числа иждивенцев, которые находятся на попечении пенсионера, и для получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца. Также это относится к проживающим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. В Роскачестве заявили, что нестраховые периоды считаются теоретически в общем стаже, однако могут быть не приниматься в расчет, так как вовремя не были поданы соответствующие документы. Чтобы оформить заявление, потребуется документ, удостоверяющий личность, а также документы, которые подтверждают особые обстоятельства (нестраховые периоды, основания для начисления повышенной пенсии). Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 августа пройдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, выплата увеличится до трех пенсионных баллов (371,31 рублей). Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак сообщил, что у россиян в ближайшие годы пенсия не достигнет размера 30—50 тысяч рублей из-за низкой рождаемости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перерасчет пенсии происходит у граждан, достигших возраста 80 лет, или при изменении группы инвалидности. Об этом сообщили в Роскачестве. В ведомстве отметили, что перерасчет пенсии происходит ежегодно 1 августа. «Достаточно часто он (перерасчет пенсии — прим URA.RU) происходит автоматически — например, в случае достижения получателем пенсии возраста 80 лет или изменения группы инвалидности», — говорится в сообщении пресс-службы Роскачества. Его текст приводит RT. В ведомстве отметили, что для работающих пенсионеров есть определенные основания для перерасчета. Это страховые взносы, которые отправляет за них работодатель. «Они учитываются при назначении страховой пенсии по старости, инвалидности, переходе с одного вида страховой пенсии на другой», — рассказали в ведомстве. Там отметили, что данные расчеты происходят ежегодно 1 августа. Ведомство сообщило, что перерасчет пенсии по заявлению возможен при изменении числа иждивенцев, которые находятся на попечении пенсионера, и для получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца. Также это относится к проживающим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. В Роскачестве заявили, что нестраховые периоды считаются теоретически в общем стаже, однако могут быть не приниматься в расчет, так как вовремя не были поданы соответствующие документы. Чтобы оформить заявление, потребуется документ, удостоверяющий личность, а также документы, которые подтверждают особые обстоятельства (нестраховые периоды, основания для начисления повышенной пенсии). Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 августа пройдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, выплата увеличится до трех пенсионных баллов (371,31 рублей). Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак сообщил, что у россиян в ближайшие годы пенсия не достигнет размера 30—50 тысяч рублей из-за низкой рождаемости.