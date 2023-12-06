Власти задумались о новых льготах для российских бизнесменов

РБК: в РФ начали разработку льгот для бизнеса из-за роста ключевой ставки

Минэкономразвития занялось разработкой подобного механизма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В РФ планируют создание системы хеджирования процентных рисков для бизнеса из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Минэкономразвития уже разрабатывают подобный механизм. Ведомство хочет компенсировать компаниям разницу между ключевой ставкой, которая достигла 15%, и неким «определенным государством базовым уровнем».

«Процентная ставка — до 7—9%, и разницу закрываем в случае роста [ключевой]. Может быть такое», — заявил федеральный чиновник в беседе с РБК.

Данное предложение возникло из-за обращений компаний, имеющих кредиты с плавающими ставками. Источником финансирования льготы может стать прибыль банковского сектора. По прогнозам, она может вырасти до трех трлн рублей по итогам 2023 года.

Ранее Центробанк России сообщил о решении повысить ключевую ставку до 15%, передает RT. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ готов снизить ключевую ставку, если в 2024 году инфляция в стране приблизится к 4%.