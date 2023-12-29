Песков отреагировал на желание детей из Кургана поддержать Путина

Песков назвал отрадным желание из Кургана поддержать выдвижение Путина
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отрадным желание из Кургана поддержать выдвижение Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Кремле назвали отрадным то, что среди россиян, которые поддерживают Владимира Путина, есть много детей и молодежи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU информацию о том, что в одном из ТЦ Кургана группа подростков хотела поддержать выдвижение Путина на выборы и оставить свои подписи в соответствующих документах.

«То, что Путина поддерживают разные возрастные категории — это неоспоримый факт. Президента поддерживает очень много детей и молодежи. Они являются его активными сторонниками. Это отрадно. Это лишний раз подтверждает высокий уровень консолидации общества вокруг Путина», — отметил Песков.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента в России начался 23 декабря. Регионам нужно собрать не менее 7500 подписей, а всего — не менее 300 тысяч. Сбор организован партией «Единая Россия», поддержавшей выдвижение Путина на съезде 17 декабря, Народным фронтом. Многие губернаторы уже приняли участие в этом процессе.

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В Кремле назвали отрадным то, что среди россиян, которые поддерживают Владимира Путина, есть много детей и молодежи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU информацию о том, что в одном из ТЦ Кургана группа подростков хотела поддержать выдвижение Путина на выборы и оставить свои подписи в соответствующих документах. «То, что Путина поддерживают разные возрастные категории — это неоспоримый факт. Президента поддерживает очень много детей и молодежи. Они являются его активными сторонниками. Это отрадно. Это лишний раз подтверждает высокий уровень консолидации общества вокруг Путина», — отметил Песков. Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента в России начался 23 декабря. Регионам нужно собрать не менее 7500 подписей, а всего — не менее 300 тысяч. Сбор организован партией «Единая Россия», поддержавшей выдвижение Путина на съезде 17 декабря, Народным фронтом. Многие губернаторы уже приняли участие в этом процессе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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