Песков отреагировал на желание детей из Кургана поддержать Путина

Песков назвал отрадным желание из Кургана поддержать выдвижение Путина

29 декабря 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отрадным желание из Кургана поддержать выдвижение Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Кремле назвали отрадным то, что среди россиян, которые поддерживают Владимира Путина, есть много детей и молодежи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU информацию о том, что в одном из ТЦ Кургана группа подростков хотела поддержать выдвижение Путина на выборы и оставить свои подписи в соответствующих документах. «То, что Путина поддерживают разные возрастные категории — это неоспоримый факт. Президента поддерживает очень много детей и молодежи. Они являются его активными сторонниками. Это отрадно. Это лишний раз подтверждает высокий уровень консолидации общества вокруг Путина», — отметил Песков. Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента в России начался 23 декабря. Регионам нужно собрать не менее 7500 подписей, а всего — не менее 300 тысяч. Сбор организован партией «Единая Россия», поддержавшей выдвижение Путина на съезде 17 декабря, Народным фронтом. Многие губернаторы уже приняли участие в этом процессе.

В Кремле назвали отрадным то, что среди россиян, которые поддерживают Владимира Путина, есть много детей и молодежи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU информацию о том, что в одном из ТЦ Кургана группа подростков хотела поддержать выдвижение Путина на выборы и оставить свои подписи в соответствующих документах. «То, что Путина поддерживают разные возрастные категории — это неоспоримый факт. Президента поддерживает очень много детей и молодежи. Они являются его активными сторонниками. Это отрадно. Это лишний раз подтверждает высокий уровень консолидации общества вокруг Путина», — отметил Песков. Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента в России начался 23 декабря. Регионам нужно собрать не менее 7500 подписей, а всего — не менее 300 тысяч. Сбор организован партией «Единая Россия», поддержавшей выдвижение Путина на съезде 17 декабря, Народным фронтом. Многие губернаторы уже приняли участие в этом процессе.