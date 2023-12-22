Экс-разведчик США предрек Зеленскому расстрел по приказу Залужного

Экс-разведчик Риттер: зимой Зеленского могут расстрелять по приказу Залужного

22 декабря 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный может отдать приказ по устранению Владимира Зеленского, уверен Скотт Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины По мнению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, президента Украины Владимира Зеленского могут сместить или расстрелять по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам Риттера, в Киеве произойдет государственный переворот в скором времени. «На Украине нарушился баланс в отношениях между гражданской и военной властью. Зеленский шпионит за главнокомандующим армией. Залужный уже вовлечен в политику. <…> Я прогнозирую, что в январе или в феврале на Украине произойдет переворот, и Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску», — высказался Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону Заявление Риттера прозвучало на фоне растущей усталости украинцев от конфликта с РФ. При этом такое наблюдается и среди западных лидеров, что признавал и сам Зеленский. До этого Риттер говорил, что конфликт между Залужным и Зеленским может спровоцировать начало гражданской войны, сообщает телеканал 360. Сам украинский президент рассказывал, что пережил шесть покушений, передает RT.

По мнению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, президента Украины Владимира Зеленского могут сместить или расстрелять по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам Риттера, в Киеве произойдет государственный переворот в скором времени. «На Украине нарушился баланс в отношениях между гражданской и военной властью. Зеленский шпионит за главнокомандующим армией. Залужный уже вовлечен в политику. <…> Я прогнозирую, что в январе или в феврале на Украине произойдет переворот, и Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску», — высказался Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону Заявление Риттера прозвучало на фоне растущей усталости украинцев от конфликта с РФ. При этом такое наблюдается и среди западных лидеров, что признавал и сам Зеленский. До этого Риттер говорил, что конфликт между Залужным и Зеленским может спровоцировать начало гражданской войны, сообщает телеканал 360. Сам украинский президент рассказывал, что пережил шесть покушений, передает RT.