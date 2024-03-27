У «Крокуса» появилась записка от бойцов с фронта

У «Крокуса» появилась записка от бойцов СВО с обещанием отомстить за теракт

На мемориал продолжают нести цветы, свечи, записки и игрушки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Записка от лица бойцов с фронта специальной военной операции России на Украине появилась на месте мемориала в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Информация об этом появилась в СМИ.

«Бойцы с фронта сильно скорбят. Мы отомстим!» — говорится на записке, слова которой передает РИА Новости.

Она появилась вечером 27 марта. По словам корреспондента издания, ее оставила группа мужчин, состоящая примерно из 10 человек.

В Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Погибло 143 человека. После теракта стихийные мемориалы появились по всей России и по всему миру. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.