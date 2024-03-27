У «Крокуса» появилась записка от бойцов с фронта

Записка от лица бойцов с фронта специальной военной операции России на Украине появилась на месте мемориала в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Информация об этом появилась в СМИ.
«Бойцы с фронта сильно скорбят. Мы отомстим!» — говорится на записке, слова которой передает РИА Новости.
Она появилась вечером 27 марта. По словам корреспондента издания, ее оставила группа мужчин, состоящая примерно из 10 человек.
В Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Погибло 143 человека. После теракта стихийные мемориалы появились по всей России и по всему миру. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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