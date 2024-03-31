Родители одного из террористов из «Крокуса» принесли извинения за сына

31 марта 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Родители не верят, что их сын Далерджон Мирзоев мог совершить нападение на «Крокус Сити Холл» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Родители одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) передали свои соболезнования родственникам погибших в результате нападения. Родственники задержанного не могут поверить в то, что совершил их сын. «Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», — передает слова отца Мирзоева РИА Новости. Отмечается, что родной дом подозреваемого находится в 35 километрах от столицы Таджикистана Душанбе. Мать Мирзоева также принесла свои соболезнования. Она не может поверить в то, что ее сын мог быть причастен к такому деянию. В подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта произошла стрельба. В концертный зал ворвались мужчины в камуфляже, которые расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, при теракте погибли 144 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) передали свои соболезнования родственникам погибших в результате нападения. Родственники задержанного не могут поверить в то, что совершил их сын. «Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», — передает слова отца Мирзоева РИА Новости. Отмечается, что родной дом подозреваемого находится в 35 километрах от столицы Таджикистана Душанбе. Мать Мирзоева также принесла свои соболезнования. Она не может поверить в то, что ее сын мог быть причастен к такому деянию. В подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта произошла стрельба. В концертный зал ворвались мужчины в камуфляже, которые расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, при теракте погибли 144 человека.