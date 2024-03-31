Родители одного из террористов из «Крокуса» принесли извинения за сына

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Родители не верят, что их сын Далерджон Мирзоев мог совершить нападение на «Крокус Сити Холл» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Родители одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) передали свои соболезнования родственникам погибших в результате нападения. Родственники задержанного не могут поверить в то, что совершил их сын.

«Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», — передает слова отца Мирзоева РИА Новости. Отмечается, что родной дом подозреваемого находится в 35 километрах от столицы Таджикистана Душанбе. Мать Мирзоева также принесла свои соболезнования. Она не может поверить в то, что ее сын мог быть причастен к такому деянию.

В подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта произошла стрельба. В концертный зал ворвались мужчины в камуфляже, которые расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, при теракте погибли 144 человека.

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Родители одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) передали свои соболезнования родственникам погибших в результате нападения. Родственники задержанного не могут поверить в то, что совершил их сын. «Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», — передает слова отца Мирзоева РИА Новости. Отмечается, что родной дом подозреваемого находится в 35 километрах от столицы Таджикистана Душанбе. Мать Мирзоева также принесла свои соболезнования. Она не может поверить в то, что ее сын мог быть причастен к такому деянию. В подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта произошла стрельба. В концертный зал ворвались мужчины в камуфляже, которые расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, при теракте погибли 144 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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