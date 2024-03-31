Глава ФСБ Бортников: спецслужбы поименно знают организаторов терактов в РФ

Спецслужбы сделают все необходимое, чтобы найти предателей, пообещал БортниковФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Спецслужбы России поименно знают организаторов террористических акций в РФ. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.
«Есть те, кто … организовал боевые части [на Украине], есть те, кто намеревался это сделать. Ими активно занимаются все правоохранительные органы и спецслужбы страны… Мы поименно знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории», — заявил Бортников в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста.
Глава ФСБ подчеркнул, что спецслужбы сделают все необходимое, «чтобы найти этих негодяев и наказать их». Так он прокомментировал слова Зарубина о заявлении президента РФ Владимира Путина, который потребовал «назвать имена предателей-власовцев».
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Спецслужбы России поименно знают организаторов террористических акций в РФ. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. «Есть те, кто … организовал боевые части [на Украине], есть те, кто намеревался это сделать. Ими активно занимаются все правоохранительные органы и спецслужбы страны… Мы поименно знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории», — заявил Бортников в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Глава ФСБ подчеркнул, что спецслужбы сделают все необходимое, «чтобы найти этих негодяев и наказать их». Так он прокомментировал слова Зарубина о заявлении президента РФ Владимира Путина, который потребовал «назвать имена предателей-власовцев».