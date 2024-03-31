Глава ФСБ Бортников: спецслужбы поименно знают организаторов терактов в РФ

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бортников александр,  stock
Спецслужбы сделают все необходимое, чтобы найти предателей, пообещал Бортников Фото:

Спецслужбы России поименно знают организаторов террористических акций в РФ. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Есть те, кто … организовал боевые части [на Украине], есть те, кто намеревался это сделать. Ими активно занимаются все правоохранительные органы и спецслужбы страны… Мы поименно знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории», — заявил Бортников в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста.

Глава ФСБ подчеркнул, что спецслужбы сделают все необходимое, «чтобы найти этих негодяев и наказать их». Так он прокомментировал слова Зарубина о заявлении президента РФ Владимира Путина, который потребовал «назвать имена предателей-власовцев».

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Спецслужбы России поименно знают организаторов террористических акций в РФ. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. «Есть те, кто … организовал боевые части [на Украине], есть те, кто намеревался это сделать. Ими активно занимаются все правоохранительные органы и спецслужбы страны… Мы поименно знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории», — заявил Бортников в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Глава ФСБ подчеркнул, что спецслужбы сделают все необходимое, «чтобы найти этих негодяев и наказать их». Так он прокомментировал слова Зарубина о заявлении президента РФ Владимира Путина, который потребовал «назвать имена предателей-власовцев».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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