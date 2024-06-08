08 июня 2024

Бузова появилась на закрытой вечеринке ПМЭФ после скандала в Уфе

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Ольга Бузова появилась на площадке Петербургского международного экономического форума
Ольга Бузова появилась на площадке Петербургского международного экономического форума Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на закрытом мероприятии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) после скандала в Уфе. Репортеры отметили, что ее наряд был более сдержанным по сравнению с прошлыми выходами.

«Впервые после громкого скандала Ольга появилась на публике, на вечеринке Rutube в рамках ПМЭФ», — сообщает «Комсомольская правда». Там добавили, что звезда выбрала более сдержанный наряд — черное асимметричное платье с закрытым декольте.

На вечеринке Бузова поприветствовала гостей и процитировала припев своей новой песни «Гамбит»: «Успокойтесь люди, пусть вас не штормит. Толи еще будет...Это мой гамбит!». Зрители восторженно встретили Ольгу, скандируя «Королева!». 

После вечеринки Ольга Бузова в своем telegram-канале процитировала известное высказывание поэта Иосифа Бродского о Санкт-Петербурге. Бродский говорил, что в этом городе есть некая загадка, которая оказывает влияние на человеческую душу, формируя ее. Человек, выросший или проведший свою молодость в Петербурге, по мнению Бродского, сильно отличается от других людей.

Ольга Бузова вызвала скандал из-за чрезмерно откровенного наряда на концерте в День защиты детей в Уфе. Певица появилась на фестивале VK Fest 1 июня в кожаном купальнике и чулках перед аудиторией, половина которой состояла из детей. Зрители резко раскритиковали Бузову за неуместный выбор одежды на мероприятии для семьи.

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Телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на закрытом мероприятии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) после скандала в Уфе. Репортеры отметили, что ее наряд был более сдержанным по сравнению с прошлыми выходами. «Впервые после громкого скандала Ольга появилась на публике, на вечеринке Rutube в рамках ПМЭФ», — сообщает «Комсомольская правда». Там добавили, что звезда выбрала более сдержанный наряд — черное асимметричное платье с закрытым декольте. На вечеринке Бузова поприветствовала гостей и процитировала припев своей новой песни «Гамбит»: «Успокойтесь люди, пусть вас не штормит. Толи еще будет...Это мой гамбит!». Зрители восторженно встретили Ольгу, скандируя «Королева!».  После вечеринки Ольга Бузова в своем telegram-канале процитировала известное высказывание поэта Иосифа Бродского о Санкт-Петербурге. Бродский говорил, что в этом городе есть некая загадка, которая оказывает влияние на человеческую душу, формируя ее. Человек, выросший или проведший свою молодость в Петербурге, по мнению Бродского, сильно отличается от других людей. Ольга Бузова вызвала скандал из-за чрезмерно откровенного наряда на концерте в День защиты детей в Уфе. Певица появилась на фестивале VK Fest 1 июня в кожаном купальнике и чулках перед аудиторией, половина которой состояла из детей. Зрители резко раскритиковали Бузову за неуместный выбор одежды на мероприятии для семьи.
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