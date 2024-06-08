Бузова появилась на закрытой вечеринке ПМЭФ после скандала в Уфе

Телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на закрытом мероприятии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) после скандала в Уфе. Репортеры отметили, что ее наряд был более сдержанным по сравнению с прошлыми выходами.
«Впервые после громкого скандала Ольга появилась на публике, на вечеринке Rutube в рамках ПМЭФ», — сообщает «Комсомольская правда». Там добавили, что звезда выбрала более сдержанный наряд — черное асимметричное платье с закрытым декольте.
На вечеринке Бузова поприветствовала гостей и процитировала припев своей новой песни «Гамбит»: «Успокойтесь люди, пусть вас не штормит. Толи еще будет...Это мой гамбит!». Зрители восторженно встретили Ольгу, скандируя «Королева!».
После вечеринки Ольга Бузова в своем telegram-канале процитировала известное высказывание поэта Иосифа Бродского о Санкт-Петербурге. Бродский говорил, что в этом городе есть некая загадка, которая оказывает влияние на человеческую душу, формируя ее. Человек, выросший или проведший свою молодость в Петербурге, по мнению Бродского, сильно отличается от других людей.
Ольга Бузова вызвала скандал из-за чрезмерно откровенного наряда на концерте в День защиты детей в Уфе. Певица появилась на фестивале VK Fest 1 июня в кожаном купальнике и чулках перед аудиторией, половина которой состояла из детей. Зрители резко раскритиковали Бузову за неуместный выбор одежды на мероприятии для семьи.
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