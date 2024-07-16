Подполье: украинским чиновникам в Запорожской области приказали эвакуироваться

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Чиновников Киева из Запорожской области эвакуируют по неизвестной причине, заявил Лебедев Фото:
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В Запорожской области чиновникам Украины было приказано готовиться к эвакуации. Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев.

«Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области дан приказ готовиться к эвакуации», — заявил Лебедев, его слова передает РИА Новости. На данный момент причина эвакуации неизвестна.

Ранее координатор подполья сообщил об уничтожении 12 пунктов дислокации армии Киева в Запорожской области. Удар пришелся по группе военных ВСУ в Новоандреевке. Кроме того, была ликвидирована военная техника украинской армии в Гуляйполе.

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В Запорожской области чиновникам Украины было приказано готовиться к эвакуации. Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев. «Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области дан приказ готовиться к эвакуации», — заявил Лебедев, его слова передает РИА Новости. На данный момент причина эвакуации неизвестна. Ранее координатор подполья сообщил об уничтожении 12 пунктов дислокации армии Киева в Запорожской области. Удар пришелся по группе военных ВСУ в Новоандреевке. Кроме того, была ликвидирована военная техника украинской армии в Гуляйполе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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