Подполье: украинским чиновникам в Запорожской области приказали эвакуироваться

В Запорожской области чиновникам Украины было приказано готовиться к эвакуации. Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев.
«Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области дан приказ готовиться к эвакуации», — заявил Лебедев, его слова передает РИА Новости. На данный момент причина эвакуации неизвестна.
Ранее координатор подполья сообщил об уничтожении 12 пунктов дислокации армии Киева в Запорожской области. Удар пришелся по группе военных ВСУ в Новоандреевке. Кроме того, была ликвидирована военная техника украинской армии в Гуляйполе.
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