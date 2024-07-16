Общество Подполье: украинским чиновникам в Запорожской области приказали эвакуироваться 16 июля 2024 в 10:11 Размер текста - 17 + Чиновников Киева из Запорожской области эвакуируют по неизвестной причине, заявил Лебедев Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области чиновникам Украины было приказано готовиться к эвакуации. Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев. «Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области дан приказ готовиться к эвакуации», — заявил Лебедев, его слова передает РИА Новости. На данный момент причина эвакуации неизвестна. Ранее координатор подполья сообщил об уничтожении 12 пунктов дислокации армии Киева в Запорожской области. Удар пришелся по группе военных ВСУ в Новоандреевке. Кроме того, была ликвидирована военная техника украинской армии в Гуляйполе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Запорожской области чиновникам Украины было приказано готовиться к эвакуации. Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев. «Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области дан приказ готовиться к эвакуации», — заявил Лебедев, его слова передает РИА Новости. На данный момент причина эвакуации неизвестна. Ранее координатор подполья сообщил об уничтожении 12 пунктов дислокации армии Киева в Запорожской области. Удар пришелся по группе военных ВСУ в Новоандреевке. Кроме того, была ликвидирована военная техника украинской армии в Гуляйполе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям