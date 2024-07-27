27 июля 2024

Спасатели сообщили о жестком ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Фото

В жестком ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала женщина
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели вместе с экстренными службами оперативно прибыли на место аварии (архивное фото)
Спасатели вместе с экстренными службами оперативно прибыли на место аварии (архивное фото) Фото:

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала женщина. Об этом сообщила поисково-спасательная службы Кунгурского муниципального округа (КМО).

«На телефон службы поступил звонок <...> о ДТП на 62-ом километре трассы Пермь — Екатеринбург. Столкнулись два автомобиля Kia и LADA Granta, есть пострадавшие. На место выехали спасатели ГОР 6 и экстренные службы. В результате ДТП пострадал один человек (женщина 1965 года рождения)», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла днем 26 июля. Несколькими часами ранее трасса встала в глухую пробку из-за другой аварии. Затор растянулся на восемь километров.

Транспортные средства были сильно повреждены
Транспортные средства были сильно повреждены
Фото:

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В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала женщина. Об этом сообщила поисково-спасательная службы Кунгурского муниципального округа (КМО). «На телефон службы поступил звонок <...> о ДТП на 62-ом километре трассы Пермь — Екатеринбург. Столкнулись два автомобиля Kia и LADA Granta, есть пострадавшие. На место выехали спасатели ГОР 6 и экстренные службы. В результате ДТП пострадал один человек (женщина 1965 года рождения)», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла днем 26 июля. Несколькими часами ранее трасса встала в глухую пробку из-за другой аварии. Затор растянулся на восемь километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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