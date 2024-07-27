В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала женщина. Об этом сообщила поисково-спасательная службы Кунгурского муниципального округа (КМО).
«На телефон службы поступил звонок <...> о ДТП на 62-ом километре трассы Пермь — Екатеринбург. Столкнулись два автомобиля Kia и LADA Granta, есть пострадавшие. На место выехали спасатели ГОР 6 и экстренные службы. В результате ДТП пострадал один человек (женщина 1965 года рождения)», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла днем 26 июля. Несколькими часами ранее трасса встала в глухую пробку из-за другой аварии. Затор растянулся на восемь километров.
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