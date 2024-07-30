Юрист Хаминский: Дурову грозит коллективный иск от матерей его биологических детей

Множество матерей, забеременевших в результате эко, могут направить основателю мессенджера Telegram Павелу Дурову множество исков. Об этом сообщил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его мнению, родившие в результате эко женщины могут начать сравнивать генетические референсы своего ребенка и потенциального отца-миллиардера и находить в них совпадения.
«Дурова накроет волна судебных исков, ведь среди сотни счастливых женщин наверняка найдется несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем», — отметил Хаминский. Информацию об этом передает РИА Новости.
Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах. Данное заявление основатель мессенджера сделал после того, как 23 июля его предполагаемая девушка Диана Бако, поделилась новостью о своей беременности, а газета «Комсомольская правда» написала об Ирине Болгар, которая заявила, что является матерью троих детей миллиардера.
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